"Извънреден бонус": Пенсионерите в Португалия са щастливи

През третото тримесечие на тази година португалската икономика нарасна с 2,4% на годишна база и с 0,8% на тримесечна база, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Това е ускорение в сравнение с 1,8%, регистрирани между април и юни, и е най-високият темп на растеж в еврозоната, втори след този на Швеция в Европа.

Данните, представени от Националния статистически институт (INE), все още не включват по-точни подробности и показват само резултата от увеличение на частното потребление, което компенсира забавянето на инвестициите и се е случило през тримесечието, в което са приложени новите таблици за данък при източника, към които е добавен „извънредният бонус“ за пенсионерите. ОЩЕ: Германия с нов закон за трудовата заетост след пенсиониране