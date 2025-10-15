Германия с нов закон за трудовата заетост след пенсиониране

Германското правителство одобри днес законопроект за насърчаване на трудовата заетост след пенсиониране. Законопроектът предвижда работещите пенсионери да получават до 2000 евро на месец без данъци върху тази сума.

Мярката, която се предвижда да влезе в сила в началото на следващата година и да струва на държавата 890 милиона евро годишно от 2026 до 2030 година под формата на загуба на данъчни приходи, е част от усилията на германските власти за справяне с недостига на работна ръка, съобщи Ройтерс.

Очаква се до 2030 година работещото население в Германия да намалее с 6,3 милиона спрямо 2010 г., сочи демографски доклад на германското вътрешно министерство. Това би довело до спад в брутния вътрешен продукт на глава от населението, тъй като ще има по-малко работещи, падащи се на всеки пенсионер.

