Извънредно положение в АЕЦ "Чернобил" след руски обстрел. F-16 във въздуха в Полша заради "Шахед"-и

Поради руски обстрел на енергийната инфраструктура в град Славутич в Киевска област, има извънредно положение в АЕЦ "Чернобил" - това съобщава украинското енергийно министерство в официалния си канал в Телеграм. Руснаците са ударили важна подстанция в енергийната инфраструктура и кметът на града Юрий Фомичев уточни в канала си в Телеграм, че населеното място опитва да прехвърли подаването на ток от друга ел. подстанция.
Министерството казва, че заради обстрела без ток е останал ключовият саркофаг, който изолира четвърти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда. Това е реакторът, който се взриви през 1986 година и предизвика катастрофата с централата - радиацията и радиоактивният прах там ще се опасни още хиляди години. Уточнява се, че аварийни екипи работят да възстановят тока.
"Шахед"-и от Беларус към Полша
В ранната вечер, дронове "Шахед" са прелетели през Беларус към Волин, преди да се насочат към Полша, според украински мониторингови канали. След 18:00 часа в Украйна беше обявена въздушна тревога именно за северните области. В отговор Полша е вдигнала във въздуха шест изтребителя F-16 - това казва полското обединено командване. Има данни от информационния канал Visegrad24, че още 30 F-16 патрулират във въздушното пространство близо до Украйна, летейки през Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България.
Междувременно украинският информационен портал "Милитарний" публикува материал и видеокадри от руски източник, според който има "Шахед"-и, които са оборудвани с термовизионни камери. Такива дронове са успели да ударят движещ се товарен влак с гориво в Украйна, на 150-200 километра от границата с Русия:
Russian “Shaheds” now strike moving targets— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025
According to the portal Militarnyi, drones equipped with night cameras hit a Ukrainian fuel train while it was moving, about 150–200 km from the border.
The first strike hit the locomotive, then other UAVs targeted the tank cars.… pic.twitter.com/5tBocgS0pV
