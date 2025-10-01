МААЕ разясни рисковете около критичната ситуация с АЕЦ "Запорожие"

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) предупреди, че ситуацията в най-голямата атомна електроцентрала в Европа - окупираната от руските сили украинска АЕЦ "Запорожие" - е критична. В случай на пълно изключване на резервните системи, съществува риск от разтопяване на ядреното гориво, смята генералният директор Рафаел Гроси. Украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждения - по думите му, поради руски обстрел станцията е изключена от електрическата мрежа и си осигурява ток от дизелови генератори вече една седмица. Версията на руснаците е, че има достатъчно дизелово гориво за захранване на генераторите за 20 дни без презареждане.

МААЕ "работи с двете страни във военния конфликт, за да помогне за възстановяването на електрозахранването на украинската атомна електроцентрала "Запорожие" възможно най-скоро", заяви на 30 септември Рафаел Гроси.

През последните дни генералният директор се срещна с лидери и висши длъжностни лица от Руската федерация и Украйна, за да обсъди ситуацията с ядрената безопасност и сигурност в АЕЦ-а, който на 23 септември претърпя десетата си пълна загуба на външно електрозахранване по време на войната.

За първи път АЕЦ "Запорожие" е без външно захранване толкова дълго

"Най-голямата атомна електроцентрала в Европа е без външно електрозахранване вече повече от седмица, което е най-дългият такъв случай за повече от три години и половина война. Поддържам постоянен контакт с двете страни, с цел да се осигури бързото повторно свързване на централата към електропреносната мрежа", заяви генералният директор на МААЕ.

"Въпреки че в момента централата се справя благодарение на аварийните дизелови генератори – последната линия на защита – и няма непосредствена опасност, докато те продължават да работят, това очевидно не е устойчива ситуация от гледна точка на ядрената безопасност. Никоя от страните няма да има полза от ядрена авария", каза той.

Последното прекъсване на електрозахранването извън обекта е настъпило в 16:56 ч. във вторник миналата седмица, когато единствената останала електропроводима линия е била повредена от военни действия на около 1,5 км от централата, след което аварийните дизелови генератори са започнали автоматично да работят, за да осигурят необходимата енергия за системите за безопасност на обекта и за охлаждане на шестте реактора и отработеното гориво. Девет допълнителни единици са в режим на готовност, а три са в ремонт, гласи прессъобщение на МААЕ.

През изминалата седмица централата е редувала работещите генератори, за да обслужва някои от неработещите и да гарантира непрекъсната наличност.

Снимка: iStock

Взаимни обвинения

От АЕЦ "Запорожие" - т.е. окупационните власти на Русия - са заявили, че разполагат с необходимия персонал и резервни части за ремонт на повредената 750-киловолтова (kV) линия, но досега не са успели да го направят поради "военни действия в района".

От своя страна, Украйна заяви, че е готова да поправи резервната 330 kV електропреносна линия, която е изключена от началото на май, но че военната ситуация досега не е позволила и това.

"Тъй като реакторите на АЕЦ "Запорожие" са изключени вече повече от три години, което води до охлаждане на ядреното гориво и намаляване на количеството радиоактивни материали в него, ситуацията с ядрената безопасност не е толкова опасна, колкото би била, ако централата все още произвеждаше електроенергия. Все пак, в случай на пълно прекъсване на електрозахранването - без външно електрозахранване и без работещи аварийни дизелови генератори - ядреното гориво може да се стопи, ако електрозахранването не бъде възстановено навреме. По тази причина АЕЦ "Запорожие" разполага и с мобилни дизелови генератори", посочват от МААЕ.

"Настоящото състояние на реакторните блокове и отработеното гориво е стабилно, докато аварийните дизелови генератори са в състояние да осигуряват достатъчно електроенергия за поддържане на основните функции, свързани с безопасността, и охлаждането", заяви генералният директор Рафаел Гроси.

"Въпреки това е изключително важно електрозахранването извън централата да бъде възстановено. Настоятелно призовавам и двете страни да работят с нас и да позволят да бъдат извършени тези основни ремонти. Както многократно съм заявявал, ядрена авария не е в интерес на никого и трябва да се положат всички усилия, за да се предотврати това", каза още той.

АЕЦ-ът разполагал с резерви за още над 10 дни

Екипът на МААЕ в АЕЦ-а продължава да следи отблизо ситуацията, като получава по-чести актуализации за ядрената безопасност от централата, включително температурите на охлаждащата вода.

"Въз основа на информацията от централата можем да заключим, че аварийните дизелови генератори са успели да осигурят надеждно електроенергията, необходима за охлаждане на ядреното гориво в реакторните ядра и басейните за отработено гориво", заяви Гроси.

От АЕЦ-а са информирали екипа на МААЕ, че обектът все още разполага с горивни резерви за повече от 10 дни работа, като редовните доставки отвън поддържат това ниво.

През последните дни членовете на екипа на МААЕ на мястото на инцидента имаха възможност да наблюдават работещите аварийни дизелови генератори и да потвърдят, че басейните за разпръскване, които осигуряват охлаждаща вода за реакторните блокове и отработеното гориво, остават пълни.

Радиационният мониторинг, както и собствените измервания на екипа на МААЕ, продължават да показват, че през последната седмица не е имало повишение над нормалните нива - както на мястото на инцидента, така и извън него, обявиха от агенцията.

Рафаел Гроси вече каза, че загубата на външно захранване "увеличава вероятността от ядрен инцидент".