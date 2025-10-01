Войната в Украйна:

Макрон: От дълго време Европа подценява водената от Русия хибридна война

01 октомври 2025, 22:22 часа 473 прочитания 0 коментара
Макрон: От дълго време Европа подценява водената от Русия хибридна война

От дълго време Европа подценява водената от Русия хибридна война. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", цитиран от БТА. "В процес сме на подготовка. Но дълго време подценявахме Русия. Русия може да е икономически много по-слаба от Европа, населението ѝ намалява, а индустрията ѝ не е иновативна. Но тя произвежда много повече оръжия и с по-бързи темпове. Подценихме заплахата. Вече не можеш да преминеш от състояние на мир към състояние на война за една нощ. Намираме се в постоянно състояние на конфронтация", каза той.

Още: "Нима Макрон иска да остане в историята като последния френски президент": Нови ядрени закани по руската телевизия (ВИДЕО)

"Наред с тероризма, Русия е най-голямата структурна заплаха за европейците. Тя застрашава нашата колективна сигурност чрез намеса в нашите предизборни кампании, с кибератаки, убийства на опозиционни фигури и миграционни потоци, използвани като лост за въздействие. Русия тества нашата противовъздушна отбрана и промени ядрената си доктрина", изтъкна френският лидер.

Още: За да патрулират Източна Европа: Франция изпраща три изтребителя Rafale

"Степента, до която руснаците влияят на общественото ни мнение, като разпространяват неистини, включително истории за нашествие на дървеници във Франция, е подценена. Нашите отворени общества са уязвими за информационна война. Наивни сме, ако не осъзнаем, че руската тайна армия се разпространява в нашите демокрации. Тя се състои от тези малки, безлики воини, наречени дигитални ботове. Те манипулират демокрацията във Франция, Германия и Европа", подчерта Макрон.

Още: Нестабилна Франция: Как това ще се отрази на Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия хибридна война Еманюел Макрон руска пропаганда война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес