Докато България гледа по телевизора, Азербайджан е на върха в Шампионска лига!

Вече близо десетилетие България няма участник в най-силния европейски клубен турнир Шампионска лига. Всъщност през този сезон единствено Лудогорец е участник в турнирите на УЕФА, като играе в Лига Европа. И докато България гледа Турнира на богатите пред телевизорите, то страна като Азербайджан се радва на свой представител, който е на върха в турнира. Става въпрос за тима на Карабах, който стартира с две победи в първите си два мача в Шампионска лига.

Карабах стартира с две победи в Шампионска лига

Карабах започна кампанията си с победа над португалския Бенфика с 3:2 като гост, а днес надви и датския Копенхаген с 2:0 като домакин. Така азербайджанският тим събира пълен актив от 6 точки и се изравни по точки с европейски колоси като Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Интер. Ако продължи в същия дух, Карабах нищо чудно да намери място сред първите 24 в основната фаза и да се бори за влизане в елиминационната фаза на Шампионска лига.

Qarabağ go two wins from two 👊#UCL pic.twitter.com/WJ25UMAduR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2025

Лудогорец отпадна от Карабах през миналия сезон

През миналия сезон Лудогорец отпадна в квалификациите на Шампионска лига именно от Карабах, след като спечели първия мач като гост, но в реванша в Разград бе разгромен с антирекорден резултат от 2:7. А азербайджанският тим можеше да се окаже съперник на Лудогорец и тази година, но Ференцварош отстрани "орлите" в третия квалификационен кръг, за да стигне до решителния бараж, където вече загуби от Карабах.

Иначе победа в Шампионска лига записа и тимът на Нюкасъл, който се наложи с 4:0 като гост на тима на Роял Юнион СЖ.

ОЩЕ: Опонент на ЦСКА от близкото минало едва не победи гранд от Висшата лига в Шампионска лига