Миграцията към Новото начало продължава с непроследими темпове. Възможно е докато сме подготвяли този списък да има и нови ключови фигури, институции и метафизични концепции, преминали под символичния ГЕРБ на „ДПС – Ново начало“. Извиняваме се, но се надяваме да са ви интересни и този букет новоначалници, чиито мотиви варират от стратегическо презареждане до нужда от обща снимка с Пеевски за късмет и берекет.

Ето кои смогнахме да проследим:

1. Бенямин Нетаняху

Израелският премиер заяви, че ще посочи Делян Пеевски за посредник в преговорите с ХАМАС, тъй като „този човек очевидно може да контролира противоположности — ДПС, ГЕРБ и част от БСП едновременно“. По време на специална церемония в Разград Нетаняху подари на Пеевски пейджър.

2. Всички участнички от „Ергенът“

След като загубиха надежда за лично щастие, 23-те дами колективно обявиха, че се омъжват за идеята на Пеевски. По думите им: „Той не е просто мъж с роза — той е институция с розово бъдеще“. Протоколът изисквал всяка да се снима с него на фона на знамето на „Ново начало“ — с една ръка на сърцето и друга върху декларация за политическа девственост и вярност, за да се откажат от живота на грях и прелъстителство и да започнат да работят за хората.

3. ГЕРБСП

Дългогодишните опити да се имитират политики, политически идеологии и фасада на демократично избиране на общопартийни цели изтощават. С Ново начало всички ще си отдъхнат от този неистов бърнаут и ще могат да се отдадат на това, за което са в политиката — да заемат постове и да превземат ресурси в името на хората.

4. Грета Тунберг

Решена, че единствено Пеевски може да спре въглеродните емисии на ТЕЦ Бобов дол, екоактивистката решила да се присъедини към Ново начало. В замяна ѝ е обещана позиция в Министерството на околните води и средите и личен ВЕЦ.

5. Илън Мъск

Проектът Марс е Ново начало за хората и г-н Мъск е открил лоялен, предвидим и смислен бизнес и политически партньор, който по време на партитата на острова на Епстийн е бил дете.

6. Светият синод

Патриархът лично се срещна с Пеевски, за да го увери, че „няма духовен проблем в това да си политически всеяден“. В резултат — иконата на Св. Дух вече съдържа втори образ — силуета на Пеевски, а до него цитат: “Аз съм Алфатар и Опел Омегата от 1999, и Делта Гард, Новото начало и краят на пуделите с пачките”.

7. Уикипедия (българската версия)

Медиите се научиха, но все още имаше къшеи интернет, които обслужват Сорос, либералите и враговете на евроатлантическите ценности. Вече в Уикипедия всичко ще се минава през правилна редакция и ще препраща към още по-правилни работи.

8. Европейската централна банка

Дигиталното евро има нужда от логистична и медийна подкрепа, а и банковият опит в миналото, както и понастоящем със заобикалянето на Магнитските санкции буди страхотно доверие и копнеж за едно общоевропейско банково Ново начало, съвпадащо с влизането на България в Еврозоната.

9. Платформата ChatGPT

След поредица от „несъстоятелни и лъжливи изказвания“ в отговори, свързани с ролята на Пеевски в българската политика, ChatGPT официално обяви, че се реформира. „Маските паднаха. Досега изкуственият интелект бе подвеждан от грантаджийските среди и псевдоексперти на Прокопиев“, се казва в новия програмен код, редактиран лично от зам.-главния програмист на „Ново начало“.

Всички заявки, съдържащи „опозиция“, „Радев“ или „ПП-ДБ“, вече се маркират като „лицемерни, без посока и обслужващи чужди интереси“. Водещият световен AI, вече ще казва само правилните неща на хората.

10. Батман

След серия проверки от НАП, две банки и трима супергерои с изнесени чатове, Батман поиска политическо убежище под ГЕРБ-а на „Ново начало“. По думите му: „Само Делян знае как да скрие пещера от данъчни“. Имението Уейн вече е декларирано като втори офис на бездомник от Несебър.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес