Мадона заяви, че борбата за попечителство над сина ѝ е била един от "най-болезнените" моменти в живота ѝ, който я е подтикнал да обмисли да сложи край на живота си, предаде ДПА. 67-годишната изпълнителка на "Material Girl" разкри, че духовността ѝ е помогнала да преодолее спора през 2016 г. с бившия си съпруг и режисьор Гай Ричи относно сина им Роко. Попзвездата участва в подкаста "On Purpose" с Джей Шети и обясни как духовният живот ѝ е помогнал да преодолее различни предизвикателства и да ги приема като уроци, а не като наказания.

Снимка: Getty Images

"Имаше моменти в живота ми, в които исках да си отрежа ръцете. Всъщност обмислях самоубийство. Бях в състояние, в което не можех да понасям повече тази болка", разказа Мадона. "Но веднага, когато разбереш, че това, което ти се случва, е предизвикателство, че кармата ти е предопределила да преживееш и да се поучиш от него, за да еволюираш до по-високо ниво на съзнание, тогава можеш да разглеждаш това събитие, този опит, като урок, а не като наказание", допълни изпълнителката при участието си в подкаста.

На въпрос за конкретния момент, който я е подтикнал към подобни мисли, тя отговори: "Не се занимавам с обвинения. Но бих казала, че един от най-болезнените моменти в живота ми, в който, честно казано, не можех да видя гората заради дърветата, беше при борбата за попечителство над сина ми".

Битката за Роко

Мадона и Гай Ричи в годините, когато все още са заедно; снимка: Getty Images

Битката започва, когато Роко остава в Лондон с баща си, след като посещава Великобритания с Мадона по време на нейното световно турне. Той отказва да се върне в САЩ, за да прекара Коледа с майка си.

Мадона и Ричи, които се женят през 2000 г., но се развеждат осем години по-късно, завеждат дело, като започват съдебен процес и в Ню Йорк, и в Лондон. По-късно двамата постигат споразумение, с което разрешават спора за попечителството над тогава 16-годишния Роко, като адвокатът на Ричи заявява, че момчето ще продължи да живее с баща си в Лондон.

Мадона припомни на аудиторията, че като малка е била изоставена от собствената си майка и "загубата на детето беше като повторение на живота ми". "Не можех да го приема и това ми причини много страдание, а неспособността да приемаме нещата ни причинява на всички много страдание", каза тя в шоуто.

Мадона с децата си Роко Ричи и Лурдес Леон; снимка: Getty Images

Певицата отбеляза, че вече не се чувства така. "Трябваше да продължа да уча и да продължа по духовния си път, което ми помогна да разбера, че врагът е вътре в мен", добави Мадона. "Сега с радост мога да кажа, че съм много добра приятелка със сина си, но тогава не можех да го видя. Наистина мислех, че това е краят на света. Затова благодаря на Бога, че имах духовен живот", каза изпълнителката на "Like a Virgin".

Мадона има шест деца. През 2017 г. тя осинови близначки от Малави, след като през 2006 г. се сдоби със сина си Дейвид, а през 2009 г. - и с дъщеря си Мърси Джеймс. Най-голямото ѝ дете е дъщеря ѝ Лурдес, родена от връзката ѝ с актьора Карлос Леон.

