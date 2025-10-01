Шоу с марка "Шампионска лига"! ПСЖ нарани Барса в европейска вечер с 9 мача и 29 гола (РЕЗУЛТАТИ)

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен успя да победи испанския колос Барселона с 2:1 като гост след обрат на "Естадио Олимпико" в Каталуния в среща от втория кръг на основната фаза в Шампионска лига. Парижани нараниха испанския шампион, след като отбелязаха много късен победен гол чрез Гонзало Рамош. А вечерта предложи общо 9 европейски мача, в които паднаха цели 29 гола.

ПСЖ обърна Барселона в Шампионска лига

Барса и ПСЖ влязоха в двубоя като лидери във вътрешните си първенства, но и с някои кадрови проблеми. Най-голямата липса на терена бе тази на носителя на "Златната топка" Усман Дембеле. Но дори и в негово отсъствие, бившият треньор на Барса и настоящ наставник на ПСЖ Луис Енрике намери начин да измъкне трите точки. Те обаче не дойдоха никак лесно...

Барса откри резултата в 19-ата минута след гол на Феран Торес и асистенция на Маркъс Рашфорд. Англичанинът записа седмото си голово участие от началото на сезона с екипа на Барса. В 38-ата минута обаче 19-годишният Сени Маюлу, който се разписа и на финала на Шампионска лига през миналия сезон, успя да отбележи първото си попадение през новата кампания.

През втората част и двамата треньори направиха множество смени в съставите си, като срещата продължи на високи обороти и при равностойна игра. В края обаче ПСЖ успя да измъкне победата след асистенция на Ашраф Хакими и гол на Рамош, за да добави втора поредна победа на френския тим в турнира. Барса пък допусна първа загуба след победата над Нюкасъл в първия кръг.

Манчестър Сити и Ювентус с грешни стъпки в Шампионска лига

Именно Нюкасъл бе сред отборите, записали победа във вечерта, разгромявайки Роял Юнион СЖ с 4:0 като гост в един от двата ранни мача. В другия двубой по същото време Карабах даде повод за гордост на Азербайджан, докато България гледа Шампионска лига пред телевизорите. Малко по-късно победи записаха и отборите на Арсенал, Борусия Дортмунд и Наполи. А Манчестър Сити и Ювентус разочароваха, допускайки равенства срещу Монако и Виляреал. "Хикс" си спретнаха и Байер Леверкузен и ПСВ.

Резултати в Шампионска лига (01.10.2025)

Карабах 2:0 Копенхаген

Роял Юнион СЖ 0:4 Нюкасъл

Арсенал 2:0 Олимпиакос

Байер Леверкузен 1:1 ПСВ

Барселона 1:2 ПСЖ

Виляреал 2:2 Ювентус

Дортмунд 4:1 Атлетик Билбао

Монако 2:2 Манчестър Сити

Наполи 2:1 Спортинг