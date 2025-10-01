Войната в Украйна:

Откриха огнище на болестта "син език" във ферми за говеда в Румъния

01 октомври 2025, 22:51 часа 359 прочитания 0 коментара
Откриха огнище на болестта "син език" във ферми за говеда в Румъния

Румъния е съобщила за огнище на болестта "син език" при говедата в момент, когато болестта продължава да се разпространява в Европа, съобщи Световната организация за здраве на животните, цитирана от сайта Зиаре. Организацията е потвърдила днес огнището, установено в окръг Горж, Югозападна Румъния.

Още: За пръв път у нас: БАБХ установи огнище на заболяването син език от определен серотип

Вирусът е бил установен при 10 животни във ферми и стопанства в окръга, посочва базираната в Париж организация, позовавайки се на данни, предоставени от румънските власти, пише БТА. Миналия месец и съседна Унгария съобщи за огнище на болестта "син език" за първи път от десет години.

Още: Много е зле с шарката по овцете и козите и синия език: Карантина и за хора е най-сериозната мярка

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Румъния Зараза син език болест син език
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес