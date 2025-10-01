"Някой критикува ли българите, че имат предварителни условия към Македония": Сиярто видя двойни стандарти в ЕС

За всички е очевидно, че Европейският съюз прилага двойни стандарти спрямо Сърбия. Това заяви пред сръбската телевизия RTS унгарският външен министър Петер Сиярто. Той уточни, че е чул в Брюксел, че процесът на присъединяване към Европейския съюз трябва да се основава на заслуги и че страните кандидати трябва да демонстрират своята стойност чрез заслуги. „Сърбия е направила това, но Украйна със сигурност не е“, каза Сиярто.

Доставките на газ

„Географията е определила нашето местоположение, ние сме тук, вие там, ние сме съседи, ние сме в централната част на Европа и двете страни са континентални, нямаме излаз на море, нямаме възможност да построим енергийно пристанище на брега, защото нямаме брегова линия. Нямаме достъп до морето, не можем да имаме нефтопреработвателна рафинерия на морето, защото нямаме брегова линия. Ако имахме брегова линия, щяхме да построим енергийно пристанище или нефтопреработвателна рафинерия, пазарът щеше да е отворен и достъпен и бихме могли да купуваме нефт и газ откъдето си поискаме. Но тъй като сме континентална държава, това означава, че се свързваме със съседите си, както направихме с 6-7 съседи, когато става въпрос за доставки на газ. Но зависи от нашите съседи и техните съседи, от техните съседи и техните инвестиции, цялата ситуация зависи“, обясни Сиярто по повод енергийните доставки за Унгария.

„Написахме си домашното, похарчихме милиарди, стотици милиарди евро, които Унгария похарчи, за да се свърже с най-перспективните си съседи. Сърбия също си написа домашното, защото в момента получаваме газ предимно през Сърбия, чрез „Турски поток“. Това е голямо количество газ и тази година ще бъде рекордно, но други страни и техните съседи не са направили правилните инвестиции“, каза Сиярто.

„Европейската комисия отказа да ни подкрепи, когато поискахме финансова помощ за увеличаване на капацитета на мрежата за доставки на енергия в югоизточната част на Европа. Така че всички ни разочароваха, освен вас и няколко други партньори от региона, например, България и Турция. И просто този физически фактор определя откъде можем да купуваме петрол и газ“, похвали София Сиярто.

Доставките на петрол

„Що се отнася до петрола, Унгария има два маршрута, единият от Русия, през Беларус и Украйна, и другият през Хърватия от морето. Ако не получаваме газ през „Дружба“ от Русия, какво ще се случи? Вместо два тръбопровода, сега ще имаме един. По-безопасно ли е това, отколкото беше? Не, защото е много по-безопасно да имаме два тръбопровода, отколкото един. Защо? Защото всичко може да се случи с този един. Всичко. Политически, технически, правно, всичко може да спре доставките, ако имаме само един тръбопровод. Виждате какво се случва сега и пред какви предизвикателства е изправена Сърбия“, каза още унгарският външен министър.

Обвинения към Европейския съюз и Хърватия

„Натискът от Брюксел и новият натиск от Загреб ни поставят в много трудна позиция, защото ако не получаваме петрол от Русия, тогава сме напълно зависими от хърватския петролопровод, а ние не искаме това по редица причини. Първо, не искаме да зависим само от един петролопровод, защото всичко може да се случи. Второ, този петролопровод няма да може да задоволи нуждите на Унгария и Словакия. Хърватите казват, че могат, но това не е вярно. Това просто не е вярно. Тестовете показват, че капацитетът на този петролопровод на годишна база е по-нисък в сравнение с реалните нужди на Унгария и Словакия за задоволяване на нуждите на нашите страни“, каза той.

Сиярто обясни, че е обяснил тази позиция на американците, които „уважават тази реалност повече от европейците“. „Европейците не се интересуват от това. Каквото и да им кажете, не ги интересува. Така че, те просто казват, че петролът и газът не могат да идват от Русия, въпреки че страната няма да има достатъчно. Проблемът е, че те гледат на този въпрос от идеологическа и политическа гледна точка. Но с политически изявления и пресконференции не можеш да отопляваш къща, да осигуряваш топла вода, да захранваш фабрики. Така че се нуждаем от енергия. А за да получим енергия, това е чисто физически въпрос, няма нищо общо с политика, идеология или лични предпочитания. Това е просто реалност, която се свежда до физика и география. Американците разбират това по-добре от европейците“, обясни той.

Унгарският външен министър обясни, че е по-добре да има повече инфраструктура, отколкото по-малко. „Спомням си, когато строихме газовия интерконектор между Унгария и Словакия, всички ни наричаха глупави. Питаха ни защо го правим, ще е празен, няма да работи, защо харчите пари за него? И това беше вярно няколко години. Но сега, ако не бяхме построили този интерконектор тогава, не знам как Словакия щеше да получава газ сега, след като доставките им от Украйна бяха прекъснати. Ще ви разкажа друга история, когато строихме „Турски поток“ заедно с турците, българите и вас, и руснаците. И тогава ни казаха, че сме глупави. Защо построихме този газопровод, след като имаме големи транзитни капацитети през Украйна? Ако не го бяхме построили тогава, след като доставките ни на газ от Украйна бяха прекъснати, как щяхме да получаваме доставките си сега?“, попита Сиярто.

За унгарското вето

Сиярто обвини Брюксел в двойни стандарти при одобряването на страните за прием в ЕС. „Какво се случи с Румъния и България отдавна. Те бяха готови да се присъединят към Шенгенската зона, но заради ветото на Австрия, после на Холандия, не можаха да се присъединят. Някой обвинил ли е холандците или австрийците, че злоупотребяват с ветото си, че нарушават европейското единство? Не. Това са двойните стандарти, за които говоря. Ако една централноевропейска държава каже „не“ на нещо, то веднага е неприемливо и подкопава европейското единство, а това са шпионите на Путин“, каза той.

Сиярто намеси в разговора и българската позиция спрямо Северна Македония. „Преди много години Европейската комисия предложи на Европейския съвет да отвори следващия клъстер глави със Сърбия, за да продължи преговорите за присъединяване. И какво се случи? Някои държави членки не се съгласиха и това решение не беше прието. Някой обвини ли ги тогава в нарушаване на европейското единство? Разбира се, че не. Гърция блокира преговорите за присъединяване със Северна Македония от почти десетилетие. Някой обвини ли гърците в нарушаване на европейското единство? Не. Сега българите критикуват, имат някакви предварителни условия. Някой критикува ли българите? Не, разбира се, че не. Така че, това са двойни стандарти“, каза той.

„Унгария винаги е цитирана като виновник, защото имаме правителство, което функционира успешно, но не е в съответствие с политическите вкусове на Брюксел, защото се противопоставяме на войната, защото се противопоставяме на миграцията, на джендър пропагандата и заради всичко това, винаги когато не сме съгласни с нещо, на което имаме право, така работи Европейският съюз, той е основан по такъв начин, че трябва да се постигне единодушие и това са основните ценности на Европейския съюз, че единодушието е необходимо, и ако Унгария има различно мнение, ние веднага биваме стигматизирани“, продължи той.

„Европейският съюз прилага двойни стандарти и към Сърбия. Защо? А тук е доста невероятно. Вижте примера с Украйна. Някой, който мисли здраво, наистина ли вярва, че Украйна е в по-добра позиция от Сърбия като кандидат? Някой сериозно ли мисли, че Украйна е по-готова да се присъедини към Европейския съюз от Сърбия? Някой сериозно ли вярва, че Украйна може да донесе повече ползи на Европейския съюз от Сърбия? Ако се замислите сериозно, отговорът е ясен. Сърбия е много по-подготвена, в по-добра позиция и би донесла повече ползи, ако стане член на ЕС. Но какво се случва? Сърбия е маргинализирана, когато става въпрос за преговори за присъединяване, а Украйна е манипулирана и това е истински скандал. Това е нещо, което не трябва да се случва“, заяви той.

„През последните 11 години, когато седях на масите с европейските външни министри и когато говорим за разширяване, това, което най-често чувах от тях, е, че процесът трябва да се основава на заслуги. Така че, че страните кандидатки трябва да демонстрират със своите заслуги дали са достойни. Сърбия го направи, а Украйна със сигурност не. И какво спечелиха те от това? Че всички ги тласкат към членство. А това е истински скандал“, завърши Сиярто.