Най-важните новини за деня: 1 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 октомври 2025 г.

"ЛЕВОВЕТЕ В ЕВРО": ИКОНОМИСТ ПРЕДУПРЕДИ ЗА РУМЪНСКИ СЦЕНАРИЙ В БЮДЖЕТ 2026

„Трябва да има фокус върху разходите за персонал и трябва да избягаме от румънския сценарий за Бюджет 2026. За да избегнем всичко това, трябва да реагираме сега“. Това заяви икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев пред bTV за парите на държавата в евро от следващата година. Още: Бюджет 2026 ще е "огромен цирк", а "розовите прогнози" на Петкова не излизат заради двойните заплати в МВР: Критики от Дянков

СКОРО: КЗК СТАВА КАТО ДАНС СЛЕД НОВИ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ

На първо четене Народното събрание одобри промени в Закона за защита на конкуренцията, които значително разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Законопроектът, внесен от ГЕРБ и приет с 109 гласа "за", 35 "против" и 35 "въздържал се", идва само седмица след като получи зелена светлина от парламентарната комисия по икономическа политика и иновации.

"ПОЧВАМ ДА ГО ХВАЩАМ, ЧЕ ЛЪЖЕ": СИНДИКАЛНИ РАЗКРИТИЯ ПО АДРЕС НА КАРАДЖОВ ЗА КОРУПЦИЯТА В ДАИ

Чисто около 1000 – 1200 лева вземат работещите на терен в автомобилната администрация и това е предпоставка да искат подкупи. Уволнените заради случая с камионите на Роби Уилямс не са наши синдикални членове. Това заяви Александър Иванов председател на Фирмената синдикална организация на Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

ПОЛИТИЦИТЕ БЕЗ СРАМ ПОСРЕЩНАХА НАЦИОНАЛИТЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ В ПАРЛАМЕНТА (ВИДЕО)

Депутатите от 51-ото Народно събрание посрещнаха с аплодисменти и на крака националния отбор по волейбол на България и треньорския щаб. Героите от Световното първенство във Филипините бяха приветствани в пленарната зала с възгласи "Браво" и бурни овации. Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави националите за историческия им успех и заяви: "За нас те са шампиони и догодина златото да бъде в София. Благодарим ви за радостта." На всеки един от състезателите беше връчен благодарствен подарък.

ЗАЩО ПОЛИТИЦИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИХА С УСПЕХА НА ВОЛЕЙБОЛНИТЕ НАЦИОНАЛИ? ЕЛИСАВЕТА БЕЛОБРАДОВА ПРЕД ACTUALNO (ВИДЕО)

Неприятно е, че институциите се опитаха да се отъркат в блясъка на една напълно заслужена победа, към която те нямат почти никакъв принос. Това заяви депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в интервю за Студио Actualno, коментирайки начина, по който държавата посрещна националния волейболен отбор след спечеленото второ място на Световното първенство по волейбол във Филипините.

КЪМПИНГУВАНЕТО СЕ ОГРАНИЧАВА, НОВА НАРЕДБА Е В СИЛА: КОМЕНТИРА ТОМА БЕЛЕВ (ВИДЕО)

Къде ще можем вече да къмпингуваме свободно? Този въпрос е налице в контекста на влизащата от днес (1 октомври) в сила наредба за условията и реда за определяне на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани, която е към разпоредбите на чл. 10а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Какво решава тази наредба, обясни в Студио Actualno съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев.

ЗА РЕПРЕСИИТЕ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ: ГОВОРИ СИНЪТ НА СЪЗДАТЕЛЯ НА ЗАБРАНЕНОТО В МАКЕДОНИЯ СДРУЖЕНИЕ "РАДКО"

Годината е 2000 г., а през октомври е промоцията на дружество „Радко” в скопския хотел „Холлидей Ин”, но инициативата на българите в Македония е атакувана с димки и бомбички. Впоследствие на българското сдружение „Радко” е отказана регистрация. Един от неговите основатели – Йован Стояновски е обвинен несправедливо, съден, а малко след престоя си в затвора – умира. Повече за този момент от историята, какво се случва със семейството му след това? 20 години по-късно назрял ли е моментът за българска партия в югозападната ни съседка след вписването на българите в македонската конституция и какво може да се обърка– Actualno.com разговаря със сина на Йован - Илия Стояновски.

ПРОБЛЕМЪТ "СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ" ПРАЩА БЪЛГАРИЯ В ЛАГЕРА НА ОРБАН СРЕЩУ ЧЛЕНСТВОТО НА УКРАЙНА В ЕС?

Унгарският премиер Виктор Орбан може да срещне подкрепа от неочаквани места за своята инициатива да попречи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Преди срещата на лидерите на ЕС на 1 октомври в датската столица Копенхаген председателят на Европейския съвет Антонио Коща лобира пред държавите членки да намерят начин да заобиколят ветото на Будапеща срещу членството на Киев. Той предложи да се променят правилата на ЕС, за да се позволи започването на официални преговори за присъединяване след одобрение от квалифицирано мнозинство от евролидерите, а не след единодушно съгласие, както се изисква в момента.

НОВИЯТ РУСКИ СЦЕНАРИЙ ВЪВ ВОЙНАТА ЗА УМОВЕ - ЗА ДРОНОВЕТЕ. ПОЖАР В НАЙ-ГОЛЯМАТА СЕВЕРНА РУСКА РАФИНЕРИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна на първо място се разгоря на информационния фронт – с вълните от пропаганда, в които смесицата от ужасяващи лъжи и щипка истина се превърна в перфектната буря, посятото по инициатива на Кремъл разделение в Европа и България е видимо. Поредният епизод в тази също толкова жестока война, колкото е жестока и войната, водена с бомби, ракети, дронове и всякакви оръжия, се разигра през вчерашния ден.

ВЪОРЪЖАВАНЕ, ВСЯВАНЕ НА НЕСИГУРНОСТ И СТРАХ: СТРАТЕГИЯТА НА ПУТИН Е ПРЕЦИЗНО ИЗЧИСЛЕНА

Да бъде разбран Владимир Путин през призмата на западните възприятия е невъзможно. По западните стандарти той е провален лидер - руската икономика е в стагнация, гражданският сектор е в дълбока криза. В някои части на тази богата на петрол страна шофьорите са принудени да чакат на опашка за бензин. А армията, въпреки че месец след месец изпраща хиляди войници на смърт в Украйна, продължава да напредва с темпото на охлюв.

СУПЕРАРМИЯТА НА УКРАЙНА ЗАТЪМНИ ВСИЧКИ НА КОНТИНЕНТА - КОШМАРЪТ, КОЙТО ПУТИН САМ СИ СЪЗДАДЕ

До неотдавна Украйна беше възприемана като военно джудже, което се опитва с всички сили да въведе стандартите на НАТО. Днес самият Алианс черпи от опита на украинците и въвежда украинските стандарти. Новият статут на Украйна като една от водещите военни сили в Европа е най-лошият кошмар на руския диктатор Владимир Путин, който той сам си създаде.

BERLINER ZEITUNG: УКРАЙНА Е ПРЕД ФАЛИТ, ИМА РИСК И ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц предлага да се използват замразени руски активи за отпускане на заеми на Киев. Този план обаче може да се окаже значителна тежест за данъкоплатците в цяла Европа, пише Berliner Zeitung. Украйна на практика е неплатежоспособна. В началото на юни страната обяви мораториум върху обслужването на държавния си дълг, отказвайки да изпълни задължения по облигации на стойност 2,6 милиарда долара. Министерството на финансите в Киев обясни, че решението е част от стратегия за преструктуриране на дълга, която трябва да "осигури дългосрочна финансова устойчивост, без да се застрашава възстановяването и съживяването на страната".