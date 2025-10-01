Войната в Украйна:

Френски военни се качиха на предполагаем кораб от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 23:20 часа 119 прочитания 0 коментара
Френски военни се качиха на борда на танкер, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския "сенчест флот" и е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес. Войници с камуфлажни униформи и маски бяха забелязани да патрулират на палубата на кораба днес следобед, съобщиха фотограф и фотожурналист на АФП, които заснеха кадри от въздуха. Плавателният съд "беше задържан миналата събота" и "екип за проверка се качи на борда му", заявиха военните пред АФП.

От Русия до котва край Франция

Танкерът със суров петрол е напуснал руското пристанище Приморск на 20 септември, по данни на MarineTraffic. Той плава през Балтийско море и над Дания, преди да влезе в Северно море и да премине на запад през Ламанша.

Данните от проследяването на кораби показват, че танкерът, построен през 2007 г., е бил следен от френски военен кораб, след като е заобиколил северозападния край на Франция, преди да промени курса и да се насочи на изток към френския бряг. В момента е на котва близо до Сен Назер.

Руският сенчест флот

Въпросният кораб е в списъка на санкциите на Великобритания и Европейския съюз срещу Русия. Той беше задържан от естонските власти по-рано тази година за плаване без валиден национален флаг. Танкерите на сенчестия флот обикновено имат неясни собственост и застраховка и често са на повече от 20 години, което повишава опаснсоста от инциденти и разливи, а често има и провокации от тяхна страна.

Елин Димитров
