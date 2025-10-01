В търсене на съкровище: Мъж загина в импровизиран тунел

53-годишен мъж беше изваден мъртъв от импровизиран тунел близо до централния град Лариса, съобщиха властите в сряда, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Причината за инцидента се разследва, а властите проверяват и целта на изграждането на тунела. Местни доклади предполагат, че може да е бил изкопан в търсене на съкровище.

Мъжът се заклещил във въпросния тунел във вторник следобед в района между селищата Гоной и Калипефки. Спасителите първоначално са поддържали връзка с него, но състоянието му се е влошило бързо по време на последния етап от извличането, се казва в изявление на пожарната.

Двадесет и седем пожарникари от Лариса и специализирани аварийни звена в Солун и Лариса са участвали в спасителната операция, която е приключила малко след полунощ, се добавя в изявлението.

Властите съобщиха, че първоначално в тунела е влязла група от четирима до петима души, няколко от които са почувствали замаяност и дискомфорт. Един мъж е успял да излезе и да уведоми службите за спешна помощ, последван скоро след това от останалите.