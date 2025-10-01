Войната в Украйна:

След 26 години наблюдение: Съветът на Европа прекрати пост-мониторинговия диалог за България

След 26 години наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението беше взето с гласуване в пленарната зала, където мнозинството от всички политически групи подкрепи специална резолюция за страната ни, съобщава депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.

„В документа се отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. Отчетени са ключови реформи в съдебната система, в борбата с корупцията, както и мерки за гарантиране на свободата на словото. В резолюцията се подчертава и приетото ново законодателство за защита на жертвите на домашно насилие, за ограничаване на речта на омразата и за по-добра защита на журналистите“, написа тя в своя Фейсбук.

Решението идва след като Европейската комисия вече прекрати Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 г. България ще стане част от Еврозоната. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подчерта, че ще продължи да следи развитието у нас чрез редовни периодични прегледи. 

Елин Димитров
