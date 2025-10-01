Войната в Украйна:

Суперармията на Украйна затъмни всички на континента - кошмарът, който Путин сам си създаде

До неотдавна Украйна беше възприемана като военно джудже, което се опитва с всички сили да въведе стандартите на НАТО. Днес самият Алианс черпи от опита на украинците и въвежда украинските стандарти. Новият статут на Украйна като една от водещите военни сили в Европа е най-лошият кошмар на руския диктатор Владимир Путин, който той сам си създаде.

Тази седмица Дания потърси помощ от украинските военни, които пристигнаха в страната, за да споделят опита си в борбата с дронове след инцидентите над датски летища и други стратегически съоръжения. Дания не е единствената членка на НАТО, която иска да се поучи от опита на Украйна. Киев се превръща в признат световен лидер в разработването на технологии за дронове, пише Питър Дикинсън за Atlantic Council.

Светкавично развиваща се военна индустрия с безкрайни иновации

"Страната се гордее с бързо развиваща се вътрешна индустрия за дронове, която получи сериозен тласък след повече от три години пълномащабна война с Русия. Това създаде благоприятен климат за непрестанни иновации и позволи ежедневното тестване на нови конструкции на дронове в бойни условия", отбелязва той. 

С дроновете си украинците днес редовно поразяват цели дълбоко на руска територия. Те се отличиха изключително и с военноморските си дронове по време на операциите в Черно море. 

Поради това много страни партньори се стремят да включат украинската технология за безпилотни летателни апарати в своите отбранителни доктрини. Великобритания наскоро потвърди, че ще започне масово производство на дронове, разработени в сътрудничество с Украйна.

"Нарастващата репутация на Украйна като ключов играч във войната с дронове отразява драматичните промени, които в момента протичат в архитектурата на сигурността на Европа", пише Дикинсън. 

Украинската армия засенчи всички на Стария континент

Превръщането на Украйна в суперсила в областта на технологиите за дронове е само един аспект от трансформацията на страната в мощна военна сила. Но освен това, украинската армия е и лидер в иновациите в секторите на отбранителните технологии, включително в електронната война, в роботизираните системи и киберсигурността.

"Днес Украйна се гордее с втората по големина армия в Европа, наброяваща близо милион мъже и жени в униформи и голям резерв от закалени в битки ветерани. Това засенчва всичко останало на континента, дори без да се вземе предвид несравнимият опит на Украйна в съвременната война. Докато САЩ се стремят да намалят ролята си в европейската сигурност, украинските въоръжени сили сега представляват най-голямото препятствие между експанзионистка Русия и неподготвена Европа", смята Дикинсън.

Кошмарът на Путин

Новият статут на Украйна като една от водещите военни сили в Европа е най-лошият кошмар за Путин, който е резултат именно от развързаната от него война.

"Това е кошмар, който той сам си създаде. Всъщност тази военна метаморфоза би била немислима без тласъка на руската имперска агресия", казва Дикинсън. Защото когато Путин започна военните действия в Донбас през 2014 г., Украйна разполагаше едва с няколко хиляди души боеспособни войски.

"Първоначално всичко вървеше по плана на Москва и украинската съпротива срещу завземането на Крим беше минимална. Опитите на Русия да напредне по-навътре в Украйна обаче предизвикаха вълна от народна съпротива: хиляди обикновени украинци сформираха импровизирани доброволчески батальони, за да спрат настъплението на Кремъл. Този епичен народен отговор спаси Украйна и положи основите за по-нататъшното разширяване и модернизация на украинската армия", припомня Дикинсън.

С продължаващото настъпление на руските окупатори и атаките на вражески дронове и ракети по украинските градове, е твърде рано нахлуването на руския диктатор да се нарече провал.

"Но вече е трудно да си представим какъвто и да било резултат, който би оставил Украйна беззащитна и на милостта на Москва. Украинската армия вероятно ще излезе от войната по-силна от всякога и напълно способна да защити мястото на страната в европейската общност на народите. Путин се надяваше да разоръжи и обезглави украинската държава, но саморазрушителната му кампания за демилитаризация без да иска създаде силната и независима Украйна, от която той най-много се страхуваше", е заключението на автора.

Елена Страхилова
