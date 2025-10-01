Войната в Украйна:

Израел спря корабите от флотилията "Сумуд" за Газа, арестува активисти (ВИДЕА)

Израелски военни кораби са спрели глобалната флотилия "Сумуд" в близост до териториалните води на сектора Газа. Връзката с активистите е прекъсната, не е ясно какво е състоянието им. Десетки плавателни съдове под наименованието Global Sumud се отправиха към бреговете на ивицата Газа с хуманитарни стоки, за да "пробият блокадата на региона". Инициативата бе подкрепена от над десет министри на външнит работи, политици и депутати от Италия, Испания, Португалия и други страни. Властите на Израел заявиха от своя страна, че единствената цел на "Сумуд" е провокация. Според израелския министър на националната сигурност активистите трябва да бъдат хвърлени в затвора като терористи.

Сблъсък

По-рано през деня бе съобщено, че на 10-30 км от флотилията са забелязани над 20 кораба на ВМС на Израел. По-късно те обкръжиха флотилията, поискаха да проемени курса си и да не доближават зоната на военните действия. Екипажите на корабите и активистите започнаха да се подготвят за възможен опит за превземане на плавателните съдове, след което видеовръзката с тях се разпадна. По предварителна информация вече са задържани два кораба от флотилията - "Алма" и "Сириус". Съдбата на останалите кораби и активистите на борда им не е известна, съобщи телеграм-каналът ASTRA.

Атаки

Припомняме, че преди дни активисти на борда на флотилията "Сумуд", пътуваща към Газа с хуманитарна помощ, съобщиха за експлозии и множество атаки с дронове срещу лодките им, докато плаваха в международни води край Гърция по пътя си към изпълнението на мирната си мисия в солидарност с палестинците и в нарушение на жестоката и незаконна блокада на Израел, съобщиха от правозащитната организация "Амнести Интернешънъл." Във флотилията участват активисти от 44 държави.

Евгения Чаушева
