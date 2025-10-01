Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 21:20 часа 822 прочитания 0 коментара
Специални опаковки удължават срока на годност на прясната риба в Kaufland

Нова серия пакетирана свежа риба добави към асортимента си една от най-големите вериги у нас – Kaufland България. 3 вида сьомга и свежи мариновани скариди под собствената марка K- Blue Bay вече могат да бъдат намерени във всички магазини в цялата страна. Трите вида сьомга - филе нарязано на 4 порции по 125гр, с пипер и с билки, както и морските дарове, са носители на международните сертификати GGN и ASC, които гарантират безопасност на храните, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните.

Освен точно фиксирания порционен грамаж на продуктите, който улеснява избора на клиенти със специфични хранителни режими, новата опаковка съхранява свежестта на продуктите до 5 дни. Свежестта й се поддържа от защитна атмосфера, която удължава свежестта на морските продукти. Условието е целостта на опаковката да не бъде нарушавана до приготвянето за консумация на продуктите в нея.

