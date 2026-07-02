Ямайка иска репарации за робството

Ямайска делегация ще пътува до Великобритания през септември, за да представи на крал Чарлз изключителна петиция, с която се иска правна яснота относно иска на страната за репарации.

Министърът на културата Оливия Грейндж направи съобщението пред парламента на карибската държава, потвърждавайки, че посещението е планирано за 6 септември.

Първоначално представена през юни миналата година, петицията изисква кралят да упражни правомощията си да потърси правна помощ от съдебната комисия на Тайния съвет - и в крайна сметка да предаде парите. Комитетът служи като върховен апелативен съд за британските отвъдморски територии и някои държави от Британската общност.

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Петиция пред крал Чарлз

Петицията на Ямайка повдига три основни въпроса - дали насилственото транспортиране на африканци до Ямайка е било законно, дали тази практика представлява престъпление срещу човечеството и дали Великобритания е задължена да обезщети Ямайка за робството и неговите трайни последици.

Грейндж обясни, че апелът е насочен към крал Чарлз „в качеството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита“. Тя каза, че Карибската общност напълно подкрепя инициативата.

„Възнамеряваме да подадем петиция до крал Чарлз на 6 септември, един исторически ден“, каза ямайският министър.

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На този ден през 1781 г. корабът „Зонг“ отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 поробени африканци. „По време на пътуването корабът се сблъсква с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля поробени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби.