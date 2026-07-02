И Европа печели, и вие: Как Германия опитва да изкуши Тръмп със съвместно производство на оръжие

Германия настоява САЩ да разрешат производството на повече американско оръжие на германска територия. Тази инициатива има за цел да запълни пропуските във военния капацитет на Европа, като същевременно даде на американския президент Доналд Тръмп убедителна причина да продължи да се ангажира с отбраната на континента. Германските власти призовават своите американски колеги да се съгласят на споразумение за съвместно производство преди срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица, пише Financial Times.

Този натиск е част от по-широките усилия на европейските държави да използват своя отбранително-промишлен капацитет, за да стабилизират напрегнатите отношения с Вашингтон.

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Съвместно производство на "Томахоук" и PAC-3

Вече текат преговори по концепции за съвместно производство, обединяващи германската и американската промишленост. Дискусиите обхващат всичко, което би помогнало на двете страни да укрепят отбранителните си способности. Това включва съвместното производство на ракети „Томахоук“ с голям обсег и прехващачи PAC-3 – най-модерните ракети, използвани от системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot).

Твърди се, че реакцията на САЩ към тези предложения е по-положителна, отколкото се очакваше.

С какво Германия примамва САЩ?

Германските официални лица твърдят, че голямата промишлена база на страната предлага решение, от което и двете държави ще имат полза. Те считат, че производството на критично важни американски оръжия в най-голямата икономика на ЕС би помогнало на Вашингтон да се справи с проблемите с производствения капацитет, които се задълбочиха вследствие на войната в Иран.

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Това би помогнало и на Германия да се сдобие с оръжия по-бързо, тъй като тя се стреми да се превъоръжи в отговор на руската инвазия в Украйна.

Въпреки това всяко решение за производство на чувствителна американска технология в чужбина изисква изрично съгласие от Вашингтон.

Министерството на отбраната на Германия отбеляза, че вече съществува интензивно сътрудничество между американски и германски компании в областта на отбраната. Министерството посочи производството от „Райнметал“ на фюзелажи за изтребителите F-35 на Lockheed Martin и новия завод на Raytheon за производство на ракети за ПВО системите Patriot.

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Запълване на празнините

Европейските официални лица се надяват да използват срещата на върха в Анкара, за да надградят усещането за подобрение в трансатлантическите отношения след срещата на Г-7 в Евиан, Франция. Френският президент Еманюел Макрон описа тази среща като момент на ново сближаване между американците и европейците.

В момента Берлин води европейските усилия за подготовка на меморандуми за разбирателство и договори за съвместно производство на срещата на върха на НАТО. Тези усилия съвпадат с трудностите, с които се сблъскват американските отбранителни доставчици, които се борят с големи забавяния при изпълнението на поръчките и недостиг на компоненти.

Основната цел на Берлин е да запълни пропуските в сферата на възпирането, които Вашингтон може да остави след себе си, пише Financial Times. Германия се подготвя за възможността САЩ да пренасочат военни ресурси към Индо-Тихоокеанския регион и западното полукълбо.

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