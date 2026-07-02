"Ефективна борба с инфлацията": Защо промените, с които вече ще можем да купуваме държавни ценни книжа, са важни

Народното събрание окончателно прие промени в Закона за държавния дълг, които позволяват на министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа (ДЦК), предназначени за физически лица. Така българските граждани вече ще могат директно да купуват държавни ценни книжа и това може да се окаже един от най-ефективните методи за борба с инфлацията.

Такова мнение изрази Владислав Панев от "Демократична България".

"Вчера приехме с пълно мнозинство (без Възраждане) закона за по-лесна продажба на Държавни ценни книжа за граждани. Реално първичната продажба ще започне след 15 месеца, като дотогава Министерство на финансите трябва да изгради пл атформа за пласирането им. Възможност за реализация на емисии ще има и през Българска фондова борса, където пък първичните дилъри ще са длъжни да поддържат котировки за покупка и продажба, така че да осигуряват ликвидност във всеки един момент. Така че ако си купите 10 годишни книжа днес, да можете да го продадете след седмица, а не да чакате падежа им", посочва той.

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Според политика този закон не дава индулгенция на държавата да продава колкото се може повече дълг, а да има повече прозрачност и конкуренция на пазара. Така че не само банки да получават лихва, уточнява той.

Значението на промяната

Панев изброява защо това е важно:

"1. Десетки милиарди на хората стоят по банките на нулева или съвсем минимална лихва. Тези пари са брутално изяждани от инфлацията.

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2. Най-популярната алтернатива за инвестиции са недвижимите имоти, които отбелязват рекорден растеж, като в същото време ги правят недостъпни за много семейства.

3. Нулевите лихви и неатрактивността на спестяванията карат хората да харчат парите си, което налива още бензин в инфлацията.

4. Ръстът на цените може да бъде укротен ако вместо към потребителни стоки, парите на хората отиват за спестявания, дори само в ДЦК на 3-4% доходност.

5. Чуждият опит показва, че през търговията с ДЦК на фондовата борса се повишава значително финансовата култура на гражданите и голяма част от тях след това инвестират и в други инструменти - акции и облигации.

6. Задължаваме първичните дилъри на ДЦК (банки) да осигуряват ликвидност на пазара, така че когато купиш ДЦК да имаш възможност да ги продадеш винаги, когато ти потрябват парите. Освен това търговията на фондовата борса ще осигури допълнителна ликвидност и отвъд това. Това прави тези книжа много по-добър инструмент от срочните депозити на банките, където губиш лихвата ако изтеглиш средства преди падежа".

Той изразява надежда мнозинството да приеме тези идеи, "защото те са много по-ефективна борба с инфлацията от законите за контрол на цените." "А започнаха работата си в парламента именно с това. Смятам, че това е закон, по който всички можем да се обединим, защото практически няма лоши страни", категоричен е той.