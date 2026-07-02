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Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация - откъде я има(ВИДЕО)

02 юли 2026, 11:04 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация - откъде я има(ВИДЕО)

"Днес в пленарна зала се случи нещо доста интересно. По време на дебата зма избор на подуправителя на НЗОК депутатът и съпредседател в "Да, България" г-н Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита". Това каза депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов пред медиите в парламента. Изказването му беше по повод думите на Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна за папки в ДАНС с разработки за новия подуправител на НЗОК Асен Меджидиев. 

По думите му имаме теч от службите. "Той заяви: "в доклада пише". Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание", добави Стоянов. 

Той напомни, че разгласяването на класифицирана информация е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

"Още повече трябва да обясни как и по какъв начин е придобил тази информация, а след това и защо си позволи да я разгласи", добави Стоянов. 

ДБ поискаха информация от ДАНС

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„Демократична България“ поиска отлагане на избора на втори подуправител на НЗОК, докато не се получат разработки от ДАНС, свързани с кандидата на управляващите в лицето на бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев. Призивът отправи заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна по време на дебатите по избора на втори подуправител. Пост – въведен от предишната власт, който месеци наред остана незает.

„За“ предложението гласуваха 65 депутати, 120 – „против“ и 3-ма „въздържали се“, с което то бе отхвърлено. От „Демократична България“ попитаха възможно ли настоящият подуправител на НЗОК Момчил Мавров и Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източат повече пари от НЗОК. ОЩЕ: Древногръцки божества и Тангра да му е на помощ: Караница в парламента за папки в ДАНС и втория подуправител на НЗОК

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ДПС ДАНС Демократична България Калин Стоянов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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