ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че ще предложи нови санкции срещу Русия след снощните руски атаки срещу Украйна. "Ще предложа да санкционираме още организации, подкрепящи военнопромишления комплекс на Русия, в отговор на ударите. Колкото повече Москва атакува цивилни, толкова повече санкции трябва да бъдат наложени", написа тя в социалната мрежа "X".

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"Само думите на осъждане няма да спрат атаките срещу Киев. Само постоянната военна подкрепа за Украйна и засиленият натиск върху Москва могат да направят това", добави тя.

Тази седмица ЕС започна да отпуска 6 млрд. евро по заема за подкрепа от 90 млрд. евро за укрепване на отбраната на Киев. "Продължаваме да увеличаваме разходите, докато Русия не разбере, че не може да спечели. Служителите на ЕС в Киев са налице. Дълбоко съм благодарен на нашите колеги на място, които продължават работата си със смелост и всеотдайност при най-трудните обстоятелства", написа още Калас.

Words of condemnation alone will not stop attacks on Kyiv. Only sustained military support for Ukraine and increased pressure on Moscow can do that.



This week, the EU has started disbursing €6 billion under the €90 billion support loan to strengthen Kyiv’s defences.



Today, I… — Kaja Kallas (@kajakallas) July 2, 2026

Решението да бъдат наложени още санкции е в отговор на масираната руска атака срещу жилищни сгради в Киев, при която загинаха най-малко 13 души, а десетки бяха ранени.