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Русия пак засипа Киев с ракети и дронове, подпали производител на тоалетна хартия в Одеса (ВИДЕО)

02 юли 2026, 6:17 часа 249 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Русия пак засипа Киев с ракети и дронове, подпали производител на тоалетна хартия в Одеса (ВИДЕО)

Половин месец след като Русия атакува с дронове и ракети Киев и Харков, поредната масирана комбинирана руска въздушна атака страна отново факт и отново в основна цел се превърна украинската столица. По данни на украинските ВВС, които постоянно излизат в официалния канал в Телеграм на този род украински войски, и на различни украински мониторингови канали, руснаците са използвали най-малко 20 крилати ракети срещу Киев, включително по-евтините "Бандерол", които се използват главно за претоварване на противовъздушната отбрана, отделно балистични ракети и дронове "Шахед" с реактивни двигатели, както и модифицирани ракети с морско базиране "Калибър". За доста от ракетите украинските ВВС съобщават, че са изстреляни от Брянска област – от тази област Украйна очаква руска сухопътна офанзива към Чернигов. Има данни за руски обстрел и на други места в Украйна – Днипро, Кривой Рог. Във въздуха са били вдигнати руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160, а украинските ВВС все още публикуват съобщения за идващи към Киев руски далекобойни дронове - ОЩЕ: Свръхзвукови руски ракети срещу Киевско-Печорската лавра: Числата на руската атака (ВИДЕО)

По данни, съобщени от Тимур Ткаченко, който е военновременен ръководител на Киев, потвърдено са загинали 3-ма души и са ранени още 25. Преди това украинската спешна служба съобщи за двама загинали и 12 ранени. Има частично унищожени жилищни сгради – на 5 етажа, 9 етажа и 16 етажа, всичките в Дарницки район на Киев. Отделно е имало и пожар в 7-етажна жилищна сграда и хотел в Шевченковския район, подпален е и 16-тия етаж на сграда в Голосеевски район. В Святошински и Деснянски район също има щети – по 9-етажна сграда и 2 къщи.

По-рано привечер на 1 юли украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че в следващите часове се очаква масирана руска въздушна атака и много хора го послушаха, като отидоха да нощуват в метрото в Киев - Още: След предупреждение на Зеленски: Русия с мащабна атака срещу Киев, експлозии отекват над града (ВИДЕО)

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Отделно, преди масираната руска въздушна атака тази нощ, в Одеска област руснаците убиха с въздушна атака двама души и раниха 13, по данни на военновременния ръководител на областта Олег Кипер. Одеса беше обстреляна с руски балистични ракети в следобеда на 1 юли. От 13-те ранени, 11 са приети в болница. Bloomi, известен украински производител на тоалетна хартия (основната марка на компанията е Snow Panda), съобщи в официалния си профил във Facebook, че руският удар е унищожил част от помещенията на предприятието, а някои служители са ранени. Потушен е и пожар, спасил пшеница на площ от 15 хектара.

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Одеса Киев война Украйна руска ракетна атака
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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