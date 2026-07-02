Гъст облак дим над една от водещите рафинерии в Русия, украинците пак я атакуваха (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руската рафинерия „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово, област Нижни Новгород, е била подложена на поредна атака от украински дронове през нощта на 1 срещу 2 юли. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA направи геолокализация и потвърди удара въз основа на кадри, заснети от очевидци, които показват гъст облак черен дим над обекта. Те са направени от разстояние от около 18 км, от село Анкудиновка (градски район Нижни Новгород). В близост до рафинерията се намира и топлоелектрическата централа „Новогорковская“.

„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ вече е била атакувана от Украйна през май и април 2026 г.

Губернаторът на региона Глеб Никитин съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са унищожили 30 украински дрона. Той добави, че падащите отломки са причинили „некритични щети на един промишлен обект и няколко жилищни сгради“. Един човек е загинал, а четирима други са ранени, каза Никитин.

Още: Смърт и разруха: Русия атакува Украйна с над 70 ракети и близо 500 дрона (ВИДЕО)

Една от ключовите рафинерии на Русия

„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ е една от водещите рафинерии в Русия. Тя е от съществено значение за снабдяването на Московска област. Нейният инсталиран капацитет за първично рафиниране на нефт е приблизително 17 милиона тона годишно. Заводът произвежда над 50 различни продукта, включително автомобилни, авиационни и дизелови горива, както и нефтен битум, парафини и други продукти.

В град Кстово украинска атака е нанесла щети и на жилищна сграда на булевард „Капитан Рачков“ №17, гласи друг анализ на ASTRA.

Още: "Обикновеният руснак започва да разбира какво означава война": Чавдар Стефанов за недостига на горива