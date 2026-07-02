На фона на съмнения за папки в ДАНС: Бивш служебен министър стана втори подуправител в НЗОК

На фона на съмнения за папки в ДАНС - мнозинството в 52-ото Народно събрание избра д-р Асен Меджидиев за втори подуправител на НЗОК. Пост – въведен от предишната власт, който месеци наред остана незает. "За" кандидатурата му гласуваха народни представители "За" гласуваха 147 депутати, "против" - 58 и без "въздържали се". Предложението беше подкрепено освен от управляващите от "Прогреснивна България", но и от ГЕРБ. Всички останали групи гласуваха против.

Междувременно набързо и без дебат депутатите прекратиха правомощията на управителя на НЗОК Петко Стфановски и на подуправителя Момчил Мавров, което беше следващата точка в дневния им ред.

Това означава, че на практика Меджидиев ще управлява до момента сам НЗОК.

Дебатите

По време на дебатите от "Демократична България“ поиска отлагане на избора на втори подуправител на НЗОК, докато не се получат разработки от ДАНС, свързани с кандидата на управляващите в лицето на бившия служебен здравен министър Ангел Меджидиев, но предложението им беше отхвърлено.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев намекна за папка в ДАНС, свързана с натиск върху медицински надзор за източване на НЗОК. Той дори попита дали има в службите папки с имена на древногръцки божества и "Костенурките Нинджа".

„Отказваме да екстраполирате това, което е било преди с това, което е напред. Да хвърляте кал върху човек, в чиито професионални качества няма съмнение. Ако има – дай Боже ДАНС да изезе с данни, ако има костенурки нинджи или гръцки или римски – тогава Тангра да му е на помощ“, отвърна шефът на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов

Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната" обърна внимание, че докато Меджидиев е бил здравен министър - той като депутат е задавал въпроси за ямболската болница, в която болни се пренасят с одеяла между различните отделения.

"Всяка седмица имаше парламентарен контрол и г-н Меджидиев беше определен и включен в реда, тогава повече от половината от тези 11 пъти той не дойде нито ведънж да отговнори на над 100 хил. души какво ще се случва с ямболската болница", добави Иванов и посочи, че това е отношението му към правовия ред. ОЩЕ: Древногръцки божества и Тангра да му е на помощ: Караница в парламента за папки в ДАНС и втория подуправител на НЗОК

Кой е Меджидиев?

Меджидиев беше служебен здравен министър през 2022 г. Меджидиев е роден през 1968 г. Завършва медицина към Висшия медицински институт в София през 1994 г. В началото на професионалното си развитие работи като лекар-ординатор в Отделение по белодробни болести на Пета градска клинична болница. ОЩЕ: Парламентът иска от ДАНС класифицирана информация за шефовете на НЗОК В периода 1995 г. - 2011 г. е УНГ специалист и бронхоскопист към Клиника по оториноларингология и лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ "Св. Анна". През 2010 г. завършва и висше образование по Здравен мениджмънт към Медицинския университет в София. От 2012 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Създава и ръководи първото отделение по УНГ болести в лечебното заведение и инициира Националната програма „Детско здраве „Пирогов“ за провеждане на високоспециализирани профилактични прегледи в страната. Д-р Меджидиев има редица публикации на тема УНГ и бронхология в български и международни издания. Взима участие във форуми и конгреси в страната и чужбина. Има проведени специализации в Германия, Хърватия и Швейцария. Той е член на Българския лекарски съюз, като от 2018 г. е председател на Управителния съвет на Столичната лекарска колегия към БЛС (Българския лекарски съюз).