ONE NIGHT OF ADEL закрива Sofia Summer Fest 2026

Sofia Summer Fest ще стартира на 22 юли с легендата Васил Найденов и ще завърши на 13 септември с "Концерт Кауза" в подкрепа на мисията на "Заедно в час" всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Специално за събитието, за първи път в България, идва "One Night of Adel", определян като най-добрия трибют на Адел в UK. Зрителите ще се потопят в света на Адел с изпълненията на Наоми Джонсън, финалист от The Voice UK.

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"От миналата година подкрепяме "Заедно в час" и тяхната дейност и още оттогава обсъждахме възможността за нещо по-голямо. Адски съм щастлив, че заедно ще подарим тази незабравима вечер на всички почитатели на Адел и на хубавата музика, а също така и че ще подкрепим супер смислената кауза на фондацията", споделя Борислав Чучков, програмен директор на Sofia Summer Fest.

"За нас е привилегия да бъдем част от закриването на Sofia Summer Fest с толкова мащабно събитие като гостуването на "One Night of Adele". Този концерт е прекрасен пример за това как удоволствието от хубавата музика може да бъде обвързано с реална подкрепа за децата на България, за да получат те образование, което истински ги подготвя за живота. Благодарим на Sofia Summer Fest за партньорството и на всеки присъстващ, който ще подкрепи по-доброто бъдеще за децата в България. Вярваме, че ни очаква една незабравима вечер с кауза", споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация "Заедно в час".

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ивентим.

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Повече информация за Sofia Summer Fest, както и пълната програма може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instаgram.

Адрес: гр. София 1421, бул. "Черни връх" № 4, зад музей "Земята и хората"

Метро - Метростанция "Европейски съюз"

Автобус №94 – спирки "Хотел Хемус" или "Хотел Хилтън"

Автобус №102 – спирка "Хотел Хемус"

Автобуси №72, 76, 204, 604 – спирка "Бул. Черни връх"

Тролейбус №7 – спирка "Хотел Хемус"