Ясни са последствията от поредната украинска атака срещу пристанището в Уст-Луга (ВИДЕО)

При поредната украинска атака срещу руското пристанище в Уст-Луга в Ленинградска област (на брега на Финския залив) са били повредени три резервоара за гориво, кей и помпени агрегати на „Новатек“, съобщи руският опозиционен Telegram канал ASTRA. Информацията за последствията от поредното нападение на украинските въоръжени сили срещу пристанището е от източници в службите за спешна помощ в региона. Последните удари с дронове бяха нанесени през нощта на 29 март.

Тези атаки са повредили резервоар за съхранение на мазут с капацитет 30 000 тона в нефтения терминал в Уст-Луга. Според източници на ASTRA още два резервоара са се възпламенили в терминала на „Новатек“ - това са 30 000-тонни резервоари за леко и реактивно гориво.

Освен това при атаката е бил повреден кей в терминала на „Портенерго“. Дейността на пристанището е била преустановена.

Имаше избухване на нови пожари. За гасенето им бяха изпратени два пожарни влака.

According to ASTRA, Ukrainian drone strikes in Ust-Luga port damaged three fuel tanks each holding 30,000 tons, along with a pier and pumping systems at Novatek terminals. The attack forces suspension of operations at one of Russia’s key Baltic export hubs. #Russia pic.twitter.com/jTntOleSLM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2026

Предишната атака

Три петролни танкера, пет резервоара за гориво, три пристанищни места и инфраструктура на „Новатек“ пък са били повредени при нападението срещу пристанището на 25 март.

Според Reuters и пристанището в Уст-Луга, и това в Приморск са преустановили доставките на петрол на 25 март заради украинските нападения. Това са най-големите петролни пристанища на Русия в северозападната част на страната, като изнасят по два милиона барела петрол на ден – 40% от целия руски петрол.

