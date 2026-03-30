Ясни са последствията от поредната украинска атака срещу пристанището в Уст-Луга (ВИДЕО)

30 март 2026, 16:45 часа
При поредната украинска атака срещу руското пристанище в Уст-Луга в Ленинградска област (на брега на Финския залив) са били повредени три резервоара за гориво, кей и помпени агрегати на „Новатек“, съобщи руският опозиционен Telegram канал ASTRA. Информацията за последствията от поредното нападение на украинските въоръжени сили срещу пристанището е от източници в службите за спешна помощ в региона. Последните удари с дронове бяха нанесени през нощта на 29 март.

Още: Зеленски: Получихме сигнали от партньори да намалим ударите си срещу руския петролен сектор

Тези атаки са повредили резервоар за съхранение на мазут с капацитет 30 000 тона в нефтения терминал в Уст-Луга. Според източници на ASTRA още два резервоара са се възпламенили в терминала на „Новатек“ - това са 30 000-тонни резервоари за леко и реактивно гориво.

Освен това при атаката е бил повреден кей в терминала на „Портенерго“. Дейността на пристанището е била преустановена. 

Имаше избухване на нови пожари. За гасенето им бяха изпратени два пожарни влака.

Още: Пожарни влакове гасят Уст-Луга. Медведев позеленя от яд заради успехите на Зеленски в Близкия изток (ВИДЕО)

Предишната атака

Три петролни танкера, пет резервоара за гориво, три пристанищни места и инфраструктура на „Новатек“ пък са били повредени при нападението срещу пристанището на 25 март.

Според Reuters и пристанището в Уст-Луга, и това в Приморск са преустановили доставките на петрол на 25 март заради украинските нападения. Това са най-големите петролни пристанища на Русия в северозападната част на страната, като изнасят по два милиона барела петрол на ден – 40% от целия руски петрол.

Още: Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол (ОБЗОР-ВИДЕО)

Димитър Радев
