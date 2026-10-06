Жертви на руска атака по кораб под флага на Маршаловите острови в Черно море

За един загинал и седем пострадали членове на екипаж на товарен кораб, плаващ под флага Маршаловите острови, след атака в Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Поредна атака на руснаците срещу граждански кораби в Черно море. Руски дрон удари търговски кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, натоварен с рапично масло. Избухна пожар в горната част на кораба", пише Кипер. И добавя, че Русия грубо нарушава международното право с атаките си срещу граждански кораби и пристанищна инфраструктура.

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