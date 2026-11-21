"Путин трябва да разбере, че този мост няма да остане" - знакови думи за Кримския мост на украинския президент Володимир Зеленски към руския диктатор Владимир Путин. А няма да остане, защото Украйна ще отговаря на руските атаки срещу украинските мостове, стана ясно от казаното от Зеленски пред NBC. Нашето правило е много ясно – ще отговорим. Ако ни атакуват енергийната инфраструктура, ще намерим начин да отговорим по тяхната енергийна инфраструктура (интересна нова информация - според Financial Times през октомври 2026 година Русия е внесла по море рекордните 390 000 бензин - защото укринските далекобойни въздушни удари убиват руската петролна индустрия). Същото ще и с хранителната индустрия – в морето. "Русия трябва да почувства какво значи тази война. Трябва да правим същото – не да атакуваме цивилни, а да блокираме техните ресурси. Иначе не разбират какво е войната", уточни Зеленски - ОЩЕ: Русия потвърди, че арката на Кримския мост е "повредена". Професори с лоши прогнози за Путин (ВИДЕО)

Zelensky on the Crimean Bridge: Putin has to understand that this bridge will not stay. https://t.co/2q653tCS4Q — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Zelensky: Our rule is very clear: We respond. If they attack our energy infrastructure, we find a way to respond against their energy infrastructure. Russia has to feel what this war means. The same applies to food security. They blocked our sea and our agriculture, and we had to respond. We had to do mostly the same, not to attack civilians, but to block their capabilities. Otherwise, they don't feel what it means. — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Думите му идват на фона на първи данни за масирана украинска въздушна атака срещу Ленинградска област – там, където се намира голямото руско пристанище Уст-Луга и голямата петролна рафинерия Кириши. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко предупреди в официалния си канал в Телеграм, че има атака още малко след 2:30 през нощта, а след това е публикувал четири съобщения с отчет за свалени дронове – дотук общо 61 (към 7:37 часа сутринта българско време), като уточнява, че атаката не спира и руската ПВО работи. Руското военно министерство съобщи за 275 свалени украински далекобойни дрона над руска територия тази нощ:

А Зеленски напомни – от началото на тази година Русия има за цел да унищожи нашата инфраструктура. Кримският мост е абсолютно законна цел за нас, защото те окупираха Крим, наша земя, и построиха моста, за да кажат, че това е руска земя. Промениха конституцията си, за да постановят, че това е руска земя – не е вярно, никой на света не го подкрепя:

Zelensky: They attacked several of ours, and of course we had to respond. And of course we responded on the Crimean Bridge. This is our absolutely legitimate goal because they occupied Crimea, our Crimea. It was their first goal in 2014. They occupied our territory. Then they built this bridge and said it was part of Russia. Then they changed their constitution, their internal law, and said that all these territories became Russian. Of course, it's not true. Nobody in the world supported this. Nobody can recognize these as parts of Russian territory. They are temporarily occupied territories. — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Украинският президент се сблъска и с въпроса защо президентът на САЩ Доналд Тръмп го обвинява за войната и е казвал, че Зеленски трябва да напусне президентския пост, а за Путин не е казвал такова нещо. "Мисля, че знам, но не съм сигурен, че трябва да говоря за това много открито", отговори Зеленски - ОЩЕ:

Q: Why do you think President Trump continues to blame you for the war and says that you should consider stepping down? Zelensky: I think I know, but I'm not sure that I have to speak about it very openly. https://t.co/oYYS2yH6yg — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026