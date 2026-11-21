Украинският президент Володимир Зеленски отговори на топлите коментари на Тръмп за Путин по време на срещата на върха на АПЕК. В интервю за CNN той заяви, че Тръмп може да реши как да опише руския президент, но „за нас той определено е враг. И определено убиец.“
Zelensky has responded to Trump's warm remarks about Putin during the APEC summit. Speaking to CNN, he said Trump can decide how to describe the Russian president, but “for us, he is definitely an enemy. And definitely a murderer.” Zelensky accused Putin of killing civilians as well as soldiers and warned that treating him like a friend reduces the pressure he feels. “I don't know whether he received a green light to continue his actions, but he certainly isn't stopping,” Zelensky added. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026
Зеленски обвини Путин в убийвството на цивилни както и на войници и предупреди, че ако го третират като приятел, това намалява натиска, който той усеща. „Не знам дали е получил зелена светлина да продължи действията си, но той определено не спира“, добави украинският президент.