"Правим мащабни инвестиции за превъоръжаване на Европа, което е необходимо, защото ако искаш да опазиш мира, трябва да си готов за война". Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лаейн на съвместна пресконференция с британския премиер Анди Бърнам и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

EU's Von der Leyen: We have investments, massive investments in rearming Europe, which is necessary because if you want to preserve peace, you have to be ready for war. A lot has changed in these 10 years. https://t.co/oMu8WNGZpN — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Думите на Фон дер Лайен биват претворявани в деяния от украинската армия – всеки ден вече пета година, защото родината на украинските войници беше нападната по заповед на руския диктатор Владимир Путин. И вече има данни за нова знакова украинска операция в северната част на Харковска област – общо взето там, където седмици наред най-големите Z-канали твърдяха, че руската армия успява да обкръжи хиляди украински войници в "котел" и затяга обръча. Но за толкова време така и не се появиха достоверни, геолокализирани видеокадри, които да доказват тези руски твърдения.

Вместо това, украинската редакция на BBC показа подробности от нова украинска военна операция, подобна на "Вивалди" в Лиманското направление. Операцията е "Мечи капан" - в нейните рамки украинската армия е успяла да си върне 14 селища и 200 квадратни километра в северната част на Харковска област. Прерязан е руският клин при Вилхуватка, източно от Вовчанск и северно от Велики Бурлук (КАРТА) – там, където руското военно министерство твърдеше, че с руската операция "Мечи ъгъл" руската армия е превзела 28 украински селища и почти 461 квадратни километра украинска земя. Само че ситуацията вече е друга – още през пролетта на 2026 година Русия хвърли големи сили срещу украинските снабдителни линии в района. В края на юни руски части пробиват близо до Артилно и се придвижват на 12 до 15 км към Приколотно и на 15 до 20 км от страната на Бели Колодяз. Затварянето на тези своеобразни клещи щеше да направи обкръжението на украински части реално, казва BBC Украйна. Но новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Михайло Драпатий праща подкрепления и с тяхна помощ обратът е налице: руски загуби от около 900 войници и 460 единици техника. Подполковник Александър Настенко, командир на 475-и полк, казва, че операцията не е приключила, но ситуацията е напълно стабилизирана:

Operation Bear Trap: Ukrainian forces reportedly regained control of 204 km² and liberated 14 settlements in Kharkiv region. The 475th Code 9.2 Regiment played a central role in the largely undisclosed offensive, combining armored advances, drones and assault teams. #Ukraine https://t.co/eJCiUYuZqf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Как са се обърнали нещата? Руснаците са били заблудени, че ВСУ ще се бият с нови сили за Вилхуватка и са пратили подкрепления там. Само че руските войници са се срещнали челно с огромен брой украински дронове, а новите украински части са настъпили по фланговете, от Довжанка и са ударили руските резерви и навлезли в село Приколотно руски щурмови групи, отрязвайки логистиката на по-напредналите руски части. В рамките на 3 седмици украинците на свой ред са успели да формират по-малък котел с едновременни атаки от север и юг. С танкове и американски БТР-и "Брадли" те са аткаували Вилхуватка, привлекли са вниманието на руснаците, но и са отделили достатъчно техника за прочистване на фланговете на руския клин. Руските логистични пътища са били минирани дистанционно в обсег от 30 километра и така руското военно командване не е успяло да прати подкрепления навреме:

Russian special infiltration operation at Velykyi Burluk direction review by 475th Assault regiment. https://t.co/CyaE6uR8Lp — Vitaly (@M0nstas) November 20, 2026

Near Vovchansk, Ukraine's 429th Achilles Brigade spotted a Russian PTS-2 amphibious transporter used to move troops and equipment across water. Vampire heavy bomber drones struck the vehicle, then targeted Russian troops in a follow-up sortie. The brigade reports one killed and two wounded. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Неслучайно Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, каза, че Украйна е показала устойчивост и сила и сега има една от най-добрите армии в света:

US special envoy Jared Kushner says Ukraine's army ranks among the best in the world. He says the country today is completely different from the one that was attacked, and has developed enormously. https://t.co/R0C6FnOFPJ — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2026

Тръмп умиротворява, Мелания го засенчва

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп пак се изяви пред журналистите – Путин преживява тежки времена, защото е затънал във война, която е трябвало да трае 1 ден, но продължава 5 година и много хора са избити и от двете страни. "Мисля, че това е война, която ще свърши – имам страхотна връзка с Путин, и с президента Си, затова нашата страна е в безопасност" - така Тръмп говори, в стил "нерде Ямбол, нерде Стамбул", добавяйки, че Путин му казал, че ако през 2022 година Тръмп бил президент, нямало да нахлуе в Украйна. Това – че ако бил президент вместо Джо Байдън, нямало да има война в Украйна, Тръмп го повтаря безспирно, както и че Путин и Зеленски много се мразят и затова било толкова трудно да се сложи край. Обаче САЩ преговаряли много добре и според Тръмп има шанс да се постигне мирно споразумение - ОЩЕ: В Украйна да живеят като в Русия - без тоалетни вкъщи: Намеренията на Путин и как Тръмп помага (ОБЗОР – ВИДЕО):

Trump says Putin has run out of steam The US president expressed hope that the war would soon end, hinting that Putin had miscalculated his strength and now does not know what to do. “Putin is in a difficult position right now because he is involved in a war that was supposed to last one day. I have a great relationship with Putin and Xi. Thanks to that, our country is safe,” Trump said. Asked whether he considers Putin a friend of the US, given Russia’s close cooperation with Iran, an adversary of Washington, Trump avoided giving a direct answer. “I cannot speak on behalf of America. I consider Putin someone with whom I have a very good relationship,” he said. — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026

Trump says his fantastic ties with Putin and Xi keep America safe, and Putin is struggling with a war meant to last a day. Asked if Putin is America's friend, he says he can't speak for America but gets along with him very well. Putin clearly wants a diplomatic end to the war, he says. — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2026

Само че президентът на Украйна Володимир Зеленски "подля вода" на Тръмп, който нарече Путин свой приятел. "От Тръмп зависи как да го нарича, но за нас той е враг и убиец", подчерта Зеленски пред CNN и добави, че руският диктатор е убиец на цивилни и убива всеки ден и нощ, не на фронта, а в украинските градове, защото не е успял да победи Украйна на фронта в две големи офанзиви:

Zelensky has responded to Trump's warm remarks about Putin during the APEC summit. Speaking to CNN, he said Trump can decide how to describe the Russian president, but “for us, he is definitely an enemy. And definitely a murderer.” Zelensky accused Putin of killing civilians as well as soldiers and warned that treating him like a friend reduces the pressure he feels. “I don't know whether he received a green light to continue his actions, but he certainly isn't stopping,” Zelensky added. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Зеленски напомни и как когато Тръмп стана президент на САЩ за втори път му казал, че щял да спре войната в Украйна за 24 часа. Казах му: "Господ да даде, но ще е трудно, защото Путин винаги ще показва, че иска да спре войната, но в действителност той иска да ни избие, да ни унищожи и да ни окупира":

Zelensky: President Trump told me, "When I become president, I will end this war in 24 hours," something like this. And I said to him, "God bless, but it will be difficult because Putin will always demonstrate that he wants to end the war, but really he wants to kill us, destroy us and occupy us." — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

И докато Тръмп словоблудства, съпругата му Мелания се похвали пред Fox News: Установих страхотна връзка между Украйна и Русия. От целия фалш единственото искрено нещо изглеждат думите на Мелания, че казвала на Тръмп, че е заобиколен от блюдолизци:

Melania Trump: I established a great relationship with Ukraine and with Russia. https://t.co/JrTHxhF0JI — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Melania Trump says she established a "relationship and trust" between Ukrainians and Russians. https://t.co/Qofa80H1wb — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Donald Trump has too many “yes-people” around him, Melania Trump has said in her new television series. The first lady of the U.S. explained how she told her husband “the truth,” while many in his orbit just agreed with him. “I feel that sometimes there are too many people around him, that they are yes-people, and that’s not healthy,” Mrs. Trump said. — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Според Радио "Свободна Европа", съветници по сигурността от Германия, Франция и Обединеното кралство биха могли да пътуват до Москва още през ноември за разговори с Кремъл относно евентуален мир в Украйна. Съгласно информацията, съветникът на Путин Юрий Ушаков е предложил визитата. Все още не е взето окончателно решение за посещение в Москва.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

"Държавите-членки на НАТО и Украйна трябва да дадат приоритет на договарянето на споразумения за противовъздушна отбрана, които позволяват на противовъздушната отбрана и самолетите на Алианса да свалят руски ракети и дронове, заплашващи територията на НАТО, докато тези ракети и дронове все още са в украинското въздушно пространство, в допълнение към разполагането на допълнителни средства за противовъздушна отбрана в държави на фронтовата линия. Полша не задейства консултациите по член 4 на НАТО в отговор на тези умишлени руски удари с дронове и ракети върху територията на страна-член на НАТО. НАТО рискува да отстъпи и да отдалечи граница за съюзнически реакции на явни руски нарушения на въздушното пространство на Алианса, като не използва разпоредбите на съюза за колективни действия в отговор на умишлени атаки. ISW оценява, че руската кампания за нахлуване във въздушното пространство на НАТО и Европа има за цел да тества праговете за реакция на НАТО и да възпре европейската подкрепа за Украйна, като сигнализира, че руската агресия срещу Европа ще продължи, докато Европа продължава да подкрепя Киев" - това е запомнящо се заключение в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, заради факта, че цели 2 руски крилати ракети и 1 далекобоен дрон се взривиха на полска територия – ОЩЕ: Официално: Две руски ракети и един дрон паднаха в Полша, има попадение близо до военно учение на НАТО (ВИДЕО)

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 20 ноември е имало 203 бойни сблъсъка спрямо 278 на 19 ноември. Руснаците са хвърлили 242 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2976 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 6224 FPV дрона, което е с около 1100 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

26 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление през последните 24 часа, но само 9 североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. По 6 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление и в района на Гуляйполе, с поглед западно към Орехов.

(КАРТА) Френският анализатор Клеман Молен потвърждава преценка на украинския о.з. полковник Константин Машовец, направена още преди около месец и поддържана периодично през това време – че ВСУ настъпват на изток и на юг в Олександриевското направление и се целят във Велика Новоселка, която е крайъгълен камък в руската логистика за руската армия в Запорожка област. Молен е категоричен – ВСУ вече са овладели целия западен бряг на река Мокра Яла и това е опорна отбранителна линия за настъплението им наред. Комар е освободено, което е много важно, тъй като селището е най-голямото в региона и осигурява прикритие за оператори на дронове и пехота. Украйна в момента настъпва по-на изток от Комар, както и на юг по река Мокра Яла, добавя Молен. (КАРТА) Но Велика Новоселка има предимството да използва река Мокра Яла като бариера от север и запад т.е. това е в изгода на тези, които защитават града – и руснаците имат два относнително удобни пътя за логистика за населеното място. А популярният Z-канал "Рибар" констатира в дневния си обзор, че украинците продължават да контраатакуват в Мала Токмачка – селото-символ на немощта на армията на Путин, която не може да го превземе над 1700 дни. По-долу можете да видите кадри от "Россия 1", от руска гледна точка, за боевете именно към Велика Новоселка и в Мала Токмачка - ОЩЕ: Зеленски не спира да разбива лицемерието на Тръмп и САЩ. Мъск се изяви отново (ОБЗОР – ВИДЕО)