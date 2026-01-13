Спорт:

Жестът на крал Чарлз III към Хари и Меган, който подсказва за помирение

13 януари 2026, 09:18 часа 334 прочитания 0 коментара
В продължение на години разривът между крал Чарлз III и принц Хари оставаше основна тема на разговорите. Сега, когато Invictus Games се готвят да се завърнат в Обединеното кралство, запознати твърдят, че спортната сцена може да предложи уникална възможност на кралското семейство да преодолее старите различия, ако и двете страни са готови да се възползват от нея. Преместването на Хари в САЩ с Меган Маркъл през 2020 г. бе повратна точка в динамиката на семейството, превръщайки личните напрежения в глобално зрелище.

Снимка: Getty Images

Публичните разкрития, включително мемоарите на Хари "Резервен" и интервюта, в които разказва за преживяванията си в кралското семейство, държат на фокус напрегнатите им отношения.

Нови развития подсказват за възможно затопляне на отношенията. Един от по-конкретните жестове, които се обмислят, е идеята кралят да покани Хари и Меган да отседнат в Хайгроув Хаус - охраняемата селска резиденция на монарха в Глостършир, ако двойката пътува до Обединеното кралство по-късно тази година.

Снимка: Getty Images

Впечатляващата инфраструктура за сигурност на Хайгроув, включваща 24-часова въоръжена полицейска охрана и зона, забранена за полети, подчертава сериозността на текущите дискусии за безопасността на семейство Съсекс.

Но може би най-интригуващата инициатива е свързана с Invictus Games, международното спортно събитие за ранени, контузени и болни военнослужещи, основано от принц Хари през 2014 г. Игрите се проведоха за последен път в Обединеното кралство през 2014 г., а в момента се планира тяхното завръщане в Бирмингам през юли 2027 г.

Снимка: Getty Images/Gulliver

Според информация на вестник "The Sun" Хари е силно заинтересован баща му да играе централна роля на церемонията по откриването, не само заради символичното значение за събитието, но и заради това, което би могло да означава за отношенията им. "Принц Хари отчаяно иска Чарлз да присъства на Invictus и иска той да открие игрите заедно с него", каза един източник. "Хари иска това да се случи както за игрите, така и за отношенията им. Мечтата му е баща му да бъде до него." 

Как Invictus Games може да върне Хари и Меган у дома

Invictus Games бяха замислени като платформа за възстановяване, другарство и споделена устойчивост. Оттогава игрите се превърнаха в голямо международно събитие, което привлича състезатели от цял свят.

Снимка: Getty Images

Хари също така трябва да се върне скоро в Обединеното кралство за съдебни процедури, свързани с неговия иск за нарушаване на правото на личен живот срещу голяма издателска къща, но източници съобщават, че среща с краля по време на това посещение е малко вероятна поради натоварените им графици и ангажиментите на Чарлз.

Междувременно мерките за сигурност по време на пътуванията на Хари и семейството му остават предмет на спорове. Меган не е посещавала Обединеното кралство от 2022 г., а тя и децата на двойката - принц Арчи и принцеса Лилибет, са се връщали само ограничено поради дебата с висок залог относно защитата, финансирана от данъкоплатците.

Хари води преговори за възстановяване на пълната охрана, което би позволило на семейството да пътува безопасно до Обединеното кралство, пише "Marca".

Яна Баярова
