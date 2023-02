Журналист от фронта: Москва се опита да раздели Украйна, но постигна обратното

"Открих, че се присъединих към истинска народна армия. Съдържаше обикновени работници и директори на фирми, родители и техните деца, учители, театрали и нововъзпитаници", разказа Павлов. Той смята, че хората внасят в армията знания и умения от цивилните си професии.

"Видях директори на частни клиники да напускат кабинетите си, за да ръководят медицински части в бойни бригади на фронта, сватбени фотографи насочват ръката си към въздушното фоторазузнаване, бармани стават артилеристи. Старите бариери паднаха. Те вече нямат значение", добави Казарин. ОЩЕ: Анализ в Bloomberg: Уви, Украйна едва ли ще може да влезе в НАТО

По думите му е въпрос на късмет дали ще оцелееш на фронтовата линия. "Обучението може да подобри шансовете ви. Така че може да се практикува и опит", смята журналистът. Той отчита, че Русия продължава да се мобилизира и не брои загубите си, докато Украйна "играе Давид срещу агресивен Голиат".

"Ако Украйна загуби и Москва постигне своето, ефектът на доминото може да се усети по целия свят", смята Павло.

