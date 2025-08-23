Две години без развитие: Паметникът на съветската армия пустее

От две години в центъра на София стои издраскана метална ограда, пазеща основата на демонтирания Паметник на съветската армия, съобщава bTV. Eдинственото, което се случва зад загражденията, обаче е да растат бурени с човешки ръст. Преди точно две години беше поставена ограда около т.нар. МОЧА. Всеки месец за нея областната управа в София плаща по 1300 лв. Нейното предназначени е да пази от вандалски прояви и от компрометиране останалите на място елементи на постамента.

МОЧА е компрометиран и опасен за здравето на хората

Областният управител на София Стефан Арсов бе категоричен, че паметникът е компрометиран и опасен за здравето на хората.

Загражденията не могат да бъдат премахнати заради принудителна административна мярка от Министерството на културата и трябва да бъдат взети няколко важни решения. "На първо място да се намери подходящо място къде да бъде сложен конкретният паметник и на второ място - да се направи идеен проект какво ще има на това място след конкретният демонтаж", обясни Арсов.

Областната администрация чака тези отговори от Столичната община, а Столичната община - от областната управа.

"Аз също се опитвам да намеря отговор, тъй като загражденията и скелето са поставени от областната управа и засега не мисля, че нещо разумно в някакви срокове да се случва, нито пък имат според мен кой знае какво желание да го направят", отбеляза кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

На практика монументът е само частично демонтиран. Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.

