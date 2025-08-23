Реки по улиците в няколко града: Щетите от бурята в Северозападна България (ВИДЕА)

Бурята в Северозападна България вчера превърна в реки и наводнения улиците на няколко града, съобщава БНТ. Очаква се днес огледи да изяснят какви са щетите. Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен, които за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд. Съобщава се за множество паднали дървета и разрушена инфраструктура.Заради силния вятър десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупен инвентар и оборудване, разположено на открито. Още: Порой отново наводни къщи в Северозападна България (ВИДЕО)

Частично бедствено положение

Мъж е пострадал леко в центъра на Плевен, след като пилон на чадър на заведение е паднал върху него. Частично бедствено положение е обявено в лясковското село Джулюница след бурята в района. Ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана. Мощен шквал с пориви на вятъра до 86 км/ч премина и през Русе, предизвиквайки сериозни щети в различни части на града снощи, съобщава БНР.

Силният вятър e повали дървета и клони, които са затруднили движението.

Екипи на Пожарната служба и "Паркстрой" са работили по отстраняването им. Нанесени са поражения върху контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Очаква се днес движението в града да се нормализира.

Почистването и отстраняването на щетите продължава. Бурята премина и през Шумен и нанесе сериозни поражения в шуменското село Царев брод, където градушка унищожи насажденията в дворовете на хората.

Силният вятър е повалил много дървета и клони в Търговище, Нови пазар, Хитрино.

В Търговище е паднала цялата топлоизолация на жилищен блок.

Общо шест населени места от Североизточна България са били без ток към 7.00 ч. тази сутрин - четирите шуменски села Царев брод, Черенча, Новосел и Средня и селата Присойна и Язовец в Търговищка област. Аварийните екипи на дружеството работят за отстраняването на всички аварии.

