Никола Минчев каза ще стане ли председател на "Продължаваме промяната"

Нямам амбиция да стана председател на "Продължаваме промяната". Това заяви пред bTV евродепутатът и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев. Проблемите в ПП мобилизират партийното ядро, по думите на Минчев, който сподели, че няма притеснения за свалянето на имунитета му след скандала в Европейския парламент. Може би съм бил подведен. Не е имало лобиране, призна евродепутатът.

Минчев не очаква скоро да има и нови предсрочни парламентарни избори. Има стабилно мнозинство, коментира бившият председател на парламента. ПП и ДБ ще уточнят темата на вота на недоверие. Ще се търси сериозна тема.

От думите на Никола Минчев стана ясно още, че ПП-ДБ нямат издигнат кандидат за президент, а все ще обсъждат потенциалните кандидати.

За безводието и управлението на водите

Доста лошо е управлението на водите в България, посочи Никола Минчев. Според него е неприемливо е да се разхищава толкова ценен природен ресурс. Сами си създаваме проблемите, каза той.

За всяка криза у нас се бърза с краткосрочни решения, вместо да се търси устойчиво решение. Голяма част от решенията са в компетенциите на изпълнителната власт, според Минчев. Той недоумява защо е нужен национален борд по водите.

Мнозинството се опитва да свали отговорността от изпълнителната власт, изтъкна Минчев. Тъмна Индия е какво стана с парите за ремонт на язовирите, според евродепутата. Той каза, че само кадри на опозицията са атакувани от правораздавателните органи. Корупционният риск е основно в ръцете на управляващите, изтъкна Минчев. Евродепутатът се притеснява от липсата на обективен съдебен процес.

