Рюте и Зеленски разговаряха в Киев: Готвят се гаранции за Украйна, Турция иска да участва (ВИДЕО)

В момента се работи по определянето на гаранции за сигурността на Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски на 22 август. Бившият нидерландски премиер пристигна в Киев днес и се срещна с държавния глава, след което заговори по най-важната тема, касаеща Украйна след срещата във Вашингтон между Доналд Тръмп и евролидерите на 18 август.

"Тези надеждни гаранции за сигурност ще играят решаваща роля. Ето защо в момента работим по определянето им. Така че, веднага щом дойде времето, скъпи Владимир, да започнете тези двустранни преговори, ще знаете, че имате силата на приятелите на Украйна, които ще гарантират, че Русия ще спазва споразумението, каквото и да е то, и че Русия никога повече няма да нахлуе в нито един квадратен километър украинска земя", заяви категорично генералният секретар на НАТО.

Сьогодні в Україні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.

Найголовніше – це наша дипломатія, гарантії…



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2025

Зеленски: САЩ са готови да са част от гаранциите, те трябва да са по модела на член 5

В същото време Зеленски отбеляза, че е разговарял с Рюте по въпроси на сигурността, за да се сложи край на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г. "Първото нещо са гаранциите за сигурност. Заедно с всички наши партньори постигнахме важно взаимно разбирателство със Съединените американски щати. САЩ са готови да бъдат част от гаранциите за сигурност на Украйна", отбеляза Володимир Зеленски.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп отхвърли план за изпращане на войски на САЩ в Украйна при евентуално споразумение за мир, но не изключи въздушна подкрепа. Според Bloomberg десетина европейски държави ще поемат отговорността за миротворчески контингент на място, но не на фронтовата линия, а в отдалечени райони. Великобритания и Швеция например вече заявиха, че са склонни да пратят сили, които да пазят украинското небе и водите на Украйна. Италианският премиер Джорджа Мелони пък е лансирала план за 24-часова реакция на съюзниците по модела на член 5 на НАТО при евентуална подновена руска агресия:

Рюте обясни защо няма да има военни на място

На въпроса за гаранциите за сигурност и защо войските не могат да бъдат разположени директно на място, Рюте отбеляза, че "тези дискусии в момента се водят на различни нива".

"Съветниците по сигурността работят заедно, министерствата и нашите екипи работят заедно. И ние обмисляме това сега... Все още е твърде рано да говорим за резултатите. Не искаме да се повтори ситуацията с Будапещенския меморандум или Минските споразумения", каза той и подчерта, че гаранциите трябва да бъдат ефективни.

Според украинския президент Турция е заявила, че иска да бъде част от гаранциите за сигурност на Украйна по отношение на морето - т.е. да пази пристанищата със свои сили.

Според Зеленски преговорите по конкретното съдържание на гаранциите за сигурност в момента се водят ежедневно на ниво съветници по сигурността, военни и дипломати от всички екипи.

"Общата цел е точно така, както е формулирана. Това трябва да бъдат гаранции от типа на член 5. Тоест, като член 5 от Договора за НАТО. И това са наистина ефективни гаранции за сигурност" каза Зеленски, след като стана ясно, че страната му няма да бъде приета в Алианса.

Той добави, че това е резултатът, който трябва да се постигне, за да "има абсолютно ясна структура кои страни ни помагат на място, кои работят за безопасността на нашето въздушно пространство, кои гарантират безопасността по море, кои помагат на Украйна".

Укрепване на украинската армия и среща с Путин: говори Зеленски

Заговори и за финансиране на украинската армия по програмата PURL - новата инициатива на НАТО, с която европейските държави купуват оръжия от САЩ и ги предоставят на Киев. "Програмата PURL вече функционира... Програма, която ни позволява да купуваме американски оръжия, използвайки средствата на партньорите. Тази програма вече разполага с 1,5 милиарда долара от нашите европейски партньори. Скоро ще се присъединят нови участници", отбеляза държавният глава на Украйна.

Zelensky said Russia is doing everything to avoid ending the war, stressing that a U.S.-Europe alliance shrinks Moscow's "space for war." He also announced partners allocated $1.5B under the PURL program for U.S. weapons—Patriots, HIMARS, missiles—with new participants expected…

Зеленски също така отбеляза, че е важно всеки месец да се добавят средства и ефективност към програмата. Средно целта е един милиард долара на месец. "Също така е от решаващо значение да има достатъчно финансиране за нашите програми за производство на дронове в Украйна. Трябва да покрием дефицита в близко бъдеще. Той е малко над 6 милиарда долара. Но ние разчитаме много на тази подкрепа от нашите партньори", каза той, цитиран от УНИАН.

Володимир Зеленски каза също така, че настоящият брой изтребители F-16, с който разполага Украйна, е недостатъчен за защита.

Украинският лидер коментира и темата за евентуална среща между него и Путин лице в лице - идея, предложена от американския президент Доналд Тръмп, която засега не е коментирана в прав текст от Кремъл. Според Зеленски Руската федерация прави всичко възможно такава среща да не се проведе. Изглежда, че представителите на Москва разиграват Тръмп, който първо иска среща Путин-Зеленски, а след това и тристранно събитие със свое участие.

А по темата с гаранциите за сигурност, които самата Русия иска да получи, Зеленски заяви: "Честно казано, когато Русия говори за своите гаранции за сигурност, не разбирам кой ги заплашва. Те са тези, които ни нападнаха".

NATO Secretary General Rutte met with Zelensky. Key points: Turkey is ready to take responsibility for Ukraine's maritime security, but Ukraine still lacks enough F-16s to guarantee protection. Core principles of a future security system were agreed, while Russia is trying to…

