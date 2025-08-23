Войната в Украйна:

Защо не провериха въжетата на парашута: Националният борд по туризъм зове за събуждане

"Трагедията, при която загина осемгодишното момче в Несебър, падайки от парашут няма думи, с които да бъде описана, но реакцията на институциите и обществото показаха стъпките напред. Институциите отговориха светкавично с ангажимент на премиера Росен Желязков и вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов и са в режим на много оперативна работа. Защо сега е един абсолютно верен въпрос и този въпрос винаги идва по-късно, отколкото трябва". Това заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова пред bTV. 

Събуждане и стрес от цялото общество

Според нея има нужда от някакво събуждане и стрес върху цялото общество, защото пред очите ни умират невинни хора при абсолютно нелепи обстоятелства. Тази дейност на парасейлинга е на туристически район, но от гледна точка на нейната специфика кореспондира с морската администрация, коментира Карастоянова. Тя недоумява защо не са били проверявани въжетата на парашута, на който се е качило осемгодишното момче с майка си. 

От Националния борд по туризъм винаги сме в ежедневна и конструктивна форма в работата си с Министерство на туризма. "Инцидентите, които сами по себе си, са шокиращи в обществото. Не мога да си представя как един млад човек би налетял с каквото и да било върху туристи на тротоара", коментира в възмущение Полина Карастоянова инцидентът с АТВ в Слънчев бряг. 

Как се лети безопасно с парасейлинг?

На първо място - за да се извършват дейности по парасейлинг, собствениците на комплексите, както и техните пособия, трябва да притежават няколко задължителни сертификата. След това идват и нужните пособия. Грейка и обезопасителни жилетки - това е сертификата за тази част оборудването. Имаме и сертификат за самото устройство което прибира и спуска въжето и отделен сертификат, който е за качеството на самото въже ", обясни капитан Теодор Огнянов пред Нова телевизия, който е и инструктор по парасейлинг.

Контролен орган обаче за всички тези дейности все още няма. Собствениците на лодки са създали Българска парасейлинг асоциация и са приели европейските стандарти за безопасност. "Създадохме асоциацията, преведахме всички нормативни документи и оперативни стандарти и изискването за извършване на тази дейност. Приехме ги и ги предадохме към компетентните органи, които биха били регламентирали и изисквали да има обучение на всички, които извършват тази дейност", посочи още Огнянов. Според него до момента няма регулаторен орган, който да е одобрил или приел тези стандарти, за да може да се извършват съответните проверки за безопасност.

Междувременно парашутите продължават да се издигат над морето. Семействата продължават да избират парасейлинг – често заедно с децата си. Дори и чуждестранни туристи на нашето черноморие не се колебаят да изпробват атракцията. "В България е по-слънчево и условията са по-добри за парасейлинг. В Обединеното кралство няма толкова много възможности за това, защото времето не позволява", разказва британски турист.

Всеки, който иска да изпробва летенето с парасейлинг трябва да се запознае с инструкциите за безопасност, да впише лични данни като имена и дата на раждане, за да се декларира, че е запознат с условията и ще ги спазва. Въпросът за безопасността обаче все пак си остава.

