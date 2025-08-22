Русия е на ръба на бензинова криза

След атаки срещу рафинерии Русия се оказа на ръба на бензинова криза, съобщава руското издание "Комерсант". От началото на август цените на бензина надхвърлиха върховете, които се задържат от есента на 2023 г. В същото време цените, актуализираха рекорди в рамките на няколко дни. На 21 август AI-92 достигна исторически максимум от 72,663 хиляди рубли за тон, като поскъпна с 0,21% на ден. AI-95 се увеличи с 1,11%, до 81,342 хиляди рубли за тон.

Кой е ключовият фактор

Ключовият фактор за ръста на котировките са непланираните спирания на рафинерии, за които е невъзможно да се създаде резерв предварително, казаха експерти. Поради планирани ремонти и „инциденти“ (атаки с дронове) в рафинерията, производството на бензин е намаляло с почти 10%. В същото време пролетните резерви също се оказаха минимални: участниците на пазара бяха убедени, че потреблението на бензин ще бъде намалено през 2025 г., а високите лихви по кредитите направиха натрупването на резерви рисковано. Освен това през есента трябва да има ремонти в 9-10 големи рафинерии, което ще доведе до още по-голямо намаляване на обемите.

Френското издание Le Monde пък отбелязва, че докато Москва е изстреляла 574 ударни дрона тип „Шахед“ срещу Украйна в нощта срещу четвъртък, докато Киев е успял да удари руски рафинерии до такава степен, че Крим е принуден да ограничи достъпа до бензиностанции. ОЩЕ: Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия