Кадиров се присмя, че бил на смъртно легло - въпросът е кога точно го казва (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров вероятно не е в болница, както твърдяха източници на руското опозиционно издание "Новая газета Европа" и украинското разузнаване (ГУР). В социалната мрежа Instagram бившият ръководител на чеченската президентска администрация Ибрахим Закриев публикува видеоклип, показващ Кадиров да шофира кола. Докато го прави, той казва: "Забравих да кажа, че не съм в болницата. Службите за сигурност се справят много зле" - Още: Рамзан Кадиров е на смъртния си одър, твърди украинското разузнаване

Въпросът обаче е кога е заснето видеото - беларуската опозиционна медия NEXTA коментира, че по време на инспекцията на пътя в Грозни през прозореца на колата на Кадиров се вижда зелена трева, а по радиото казват, че "цените ще бъдат коригирани след новогодишните празници".

😏Kadyrov went on an inspection drive around Grozny to deny rumors about kidney failure



The Head of Chechnya says it’s all nonsense — claiming the rumors are the work of Ukrainian intelligence services, which he says are doing a “very poor job.”



Outside his car window at the… https://t.co/DSZm6qGQb5 pic.twitter.com/KuTidyCAv9 — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

От края на миналата година се разпространяват слухове за нова спешна хоспитализация на Рамзан Кадиров в Москва, след като нееднократно в последните години беше коментирано, че той има сериозни проблеми с бъбреците. Според слуховете сега, той не е могъл да присъства на заседание на Руския държавен съвет, за което е долетял. Украинското разузнаване също така твърди, че поради влошаващото се здраве на Кадиров, Кремъл е започнал да засилва търсенето на евентуален наследник. Сред потенциалните кандидати са чеченският премиер Магомед Даудов, командирът на "Ахмат: Апти Алаудинов и най-големият син на Рамзан, 20-годишният Ахмат Кадиров, наскоро назначен за вицепремиер на Чечения.

По-късно, на фона на съобщенията за влошаващото се здраве на Кадиров, неговата пресслужба публикува видеоклип, на който той, с бастун в ръка, присъства на откриването на училище. Кадиров настоява, че е здрав, отхвърляйки слуховете за болестта му като "клюки от сатанисти и неонацисти".

