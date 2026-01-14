Трупът на изчезналия загадъчно в Кипър руски бизнесмен открит близо до британски военни бази

Труп, за който се смята, че е на бившия изпълнителен директор на руското дружество "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, е открит в Кипър, съобщава Philenews. Медията добавя, че разследващите очакват окончателно потвърждение, но е много вероятно наистина да става въпрос за руския бизнесмен, който изчезна на 7 януари. Тялото е намерено в отдалечен район на крайбрежието между селата Писури и Авдиму.

Трупът е открит на труднодостъпен участък от бреговата линия, където екипите за издирване съсредоточиха усилията си, след като 56-годишният мениджър беше обявен за изчезнал. Руски дипломат в Кипър се самоуби ден след необяснимо изчезване на бизнесмен, Русия не допуска разследване

Операцията по издирването, към която в последните дни се присъединиха и служители от британските военни бази и която включваше използването на дронове, се фокусира върху скалите на нос Аспро, където за последно е имало сигнал от мобилния телефон на Баумгертнер. Районът, където е открито тялото, е под юрисдикцията на британски военни бази, съобщава Cyprus Mail.

Според предварителните данни тялото е в лошо състояние поради въздействието на околната среда. За идентификацията ще се наложи да се направят ДНК тестове.

Баумгертнер през последните години е живял в Лимасол. За последно е видян в такси, пътуващо към района на Писури.

Припомняме, че ден след изчезването на Баумгертнер в руското консулство в Кипър се самоуби дипломатически служител, а руските представители не позволиха на местните власти да извършат пълно разследване. Самоубилият се в Кипър руски дипломат е бил капитан от ГРУ: Москва 4 дни криеше за смъртта му