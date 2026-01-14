Шарън Стоун се влюби на червения килим: Вече има нов член в семейството (СНИМКИ)

Шарън Стоун е изключително радостна благодарение на новия член в семейството. 67-годишната актриса разказа, че наскоро е осиновила кученце, което тя и семейството ѝ кръстили Мо. "Обожаваме нашето ново сладко кученце. То ни донесе много радост, гушкания и забавление в дома ни", каза Стоун за очарователното пале в изявление за "PEOPLE".

Мо имаше възможността да се срещне със Стоун на "Astra Awards", ежегодна церемония, организирана от Hollywood Creative Alliance, която отличава професионалисти от развлекателната индустрия. На тазгодишното събитие, проведено на 9 януари в Лос Анджелис, Стоун получи "Timeless Award", една от почетните награди на Astra Awards.

Припомняме, че по-рано ви споделихме за кучето отличено по време на награждаването за най-добро изпълнение в хорър филм.

На път към събитието звездата от "Първичен инстинкт" забелязва Мо на червения килим на събитието. Осемседмичното кученце, смесица с питбул, получило достъп до бляскавата церемония благодарение на националната неправителствена организация "Petco Love", благотворителният партньор на наградите.

За четвърта поредна година от "Petco Love" водят кучета, които могат да бъдат осиновени, на наградите. За 2026 г. организацията работи със своя партньор в Лос Анджелис, приютът "The Lovejoy Foundation", за да могат спасените животни да присъстват на "Astra Awards" и да се срещнат с известни личности от Холивуд.

Мо пристигна на наградите заедно с "The Lovejoy Foundation" и двама от своите братчета и сестричета, които са оцелели след "тежка ситуация" преди да бъдат спасени, съобщават от "Petco Love".

Щастие и нов шанс за хубав живот

Организацията добави, че Стоун забелязала Мо на червения килим, позирала за няколко снимки с кученцето и след това решила, че то ще бъде перфектният домашен любимец за най-малкия ѝ син, Куин. Актрисата провела видеоразговор със сина си по време на церемонията, за да потвърди, че той иска кученцето да се присъедини към семейството. След като получила одобрението на Куин, Стоун съобщила на "The Lovejoy Foundation", че е готова да прибере Мо у дома.

"Тя ще има прекрасен живот, защото ще бъде кучето на най-малкия ми син. А той е абсолютно въодушевен от това", каза Стоун пред "Petco Love".

Решението на Стоун да осинови Мо ще подобри значително живота на кученцето, а звездата е уверена, че Мо също така ще промени живота ѝ и този на Куин.

"Мисля, че кучетата и децата вървят заедно като фъстъчено масло и сладко",, добави тя. "Смятам, че е добра отговорност, че е полезно за изграждане на характера на децата и че е наистина здравословно за децата и семействата да имат домашни любимци."