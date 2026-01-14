Трупа се напрежение: Какво замисля Китай за Тайван? (ВИДЕО)

В края на 2025 година, Китай започна военни учения край бреговете на Тайван, които симулират завземане и блокиране на ключови райони на острова.

Сухопътни, военноморски, военновъздушни и ракетни сили започнаха участие в маневрите, след като САЩ съобщиха че продават на Тайван един от най-големите пакети оръжия на стойност 11 млрд. долара. Учението с име “Мисия справедливост” дойде като реакция от Китайската народна република на опитите на Тайван да засили отбраната си през последната година.

Пекин заяви, че действията му са строго предупреждение“ към „сепаратистки“ и „външни“ сили, а Тайван отговори директно, че маневрите са “предизвикателство към международното право“ и организира център за спешни действия.

Кога започва всичко?

Източник: iStock

Конфликтът датира още от 1949 година, когато в Китай идва край на дългогодишната гражданска война между Китайската комунистическа партия, начело с Мао Дзъдун и Националистическото правителство, начело с Чан Кайшъ. След победата на Мао Дзъдун и комунистите, Чан Кайшъ и неговите привърженици се оттеглят на остров Тайван.

Оттогава Тайван се управлява независимо и официално носи името Република Китай, докато континентален Китай официално се нарича Китайска народна република. През 60-те и 70-те години на XX век Тайван е управляван от авторитарно еднопартийно правителство, но Цзян Цзинго, синът на Чан Кайшъ, като негов наследник като президент започва демократизация на страната в средата на 80-те години.

Официалното становище на Пекин е, че Китай е само един, а Тайван е част от него, макар 18 държави членки на ООН да са признали едноименния остров.

Сегашното военно обучение е седмото поредно голямо такова, което Китай извършва около Тайван от 2022 г. насам.

Източник: Getty Images

Според анализатори влизането на САЩ във Венецуела и задържането на нейния президент Николас Мадуро може да рефлектира двупосочно на международните взаимоотношения на Китай.

От една страна - Китай е една от малкото държави, които признават изборната победа на Мадуро през 2024 г., а малко преди нападението над южноамериканската държава Мадуро затвърди близкото партньорство между Венецуала и Китай, чрез среща с китайския представител Циу Сяоци.

От друга страна, запознати твърдят, че операцията на САЩ във Венецуела ще даде тласък и допълнителни аргументи на Китай за нападение на Тайван.