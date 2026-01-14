Лайфстайл:

Фон дер Лайен с послание за Гренландия (ВИДЕО)

14 януари 2026, 21:24 часа 401 прочитания 0 коментара
Фон дер Лайен с послание за Гренландия (ВИДЕО)

"Гренландия принадлежи на народа си. Затова само Дания и Гренландия и само те могат да решават въпроси, които ги касаят". Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и по този начин представи позицията на ЕС относно аспирациите на американския президент Доналд Тръмп да превърне Гренландия в американска земя.

"Едно да е ясно на всички – Гренландия не иска да принадлежи на САЩ, Гренландия не желае да бъде управлявана от САЩ и Гренландия не иска да е част от САЩ", каза и Йенс-Фредрик Нилсен, премиерът на Гренландия, който с Фон дер Лайен говори в залата на Европейския парламент. А датският външен министър Ларс Локе Расмусен призна, че датската позиция за Гренландия и тази на САЩ в лицето на Тръмп продължават да са различни. Гренландия "ще остане част от Кралство Дания засега и в обозримо бъдеще". Датският министър подчерта, че в момента няма заплахи в региона на Гренландия нито от Русия, нито от Китай.

Още: Напрежението расте: Дания с повече военни в Гренландия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп вече обяви, че Гренландия е ключов елемент от националната сигурност на САЩ, с мотив, че островът можело да бъде превзет от Русия и Китай. Сега президентът на САЩ добави, че Гренландия трябвала на Съединените щати, за да бъде изграден противоракетният щит Златен купол, който Тръмп с фанфари обяви миналата година.

Междувременно, NBC съобщи, че американският държавен секретар Марко Рубио и негов екип работят по предложение на САЩ да купят Гренландия за 700 млрд. долара.

Още: "Това ще е голям проблем за тях": Тръмп за нежеланието на Гренландия да стане част от САЩ (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Гренландия Урсула фон дер Лайен
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес