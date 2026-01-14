Фон дер Лайен с послание за Гренландия (ВИДЕО)

"Гренландия принадлежи на народа си. Затова само Дания и Гренландия и само те могат да решават въпроси, които ги касаят". Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и по този начин представи позицията на ЕС относно аспирациите на американския президент Доналд Тръмп да превърне Гренландия в американска земя.

"Едно да е ясно на всички – Гренландия не иска да принадлежи на САЩ, Гренландия не желае да бъде управлявана от САЩ и Гренландия не иска да е част от САЩ", каза и Йенс-Фредрик Нилсен, премиерът на Гренландия, който с Фон дер Лайен говори в залата на Европейския парламент. А датският външен министър Ларс Локе Расмусен призна, че датската позиция за Гренландия и тази на САЩ в лицето на Тръмп продължават да са различни. Гренландия "ще остане част от Кралство Дания засега и в обозримо бъдеще". Датският министър подчерта, че в момента няма заплахи в региона на Гренландия нито от Русия, нито от Китай.

Тръмп вече обяви, че Гренландия е ключов елемент от националната сигурност на САЩ, с мотив, че островът можело да бъде превзет от Русия и Китай. Сега президентът на САЩ добави, че Гренландия трябвала на Съединените щати, за да бъде изграден противоракетният щит Златен купол, който Тръмп с фанфари обяви миналата година.

Междувременно, NBC съобщи, че американският държавен секретар Марко Рубио и негов екип работят по предложение на САЩ да купят Гренландия за 700 млрд. долара.

