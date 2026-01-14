Суперзвездата на Барселона Рафиня призна, че е бил пред раздяла с клуба, но е останал заради Ханзи Флик, който го е убедил, че ще има основна роля в тима на каталунците. Откакто Флик замени Шави като мениджър на Барселона през май 2024 г., приносът на Рафиня с голове и асистенции се увеличи драстично. А Рафиня приписва подобрението си на вярата, която Флик е показал в него.

"Ако Флик не беше дошъл, щях да напусна Барса"

"Ако Ханзи Флик не беше дошъл, щях да напусна Барса. Той промени всичко. Той ми каза, че ще бъда важен. Това е, от което се нуждае един играч – увереност", заяви Рафиня. Под ръководството на Шави Рафиня записа 87 мача, в които отбеляза 20 гола и даде 23 асистенции. Под ръководството на Флик той е играл в 74 мача, но е надминал тези резултати, отбелязвайки 45 гола и регистрирайки 26 асистенции.

Още: Да поискаш Лионел Меси "по погрешка": Как Ман Сити прати оферта от 70 млн. паунда на Барселона

В изявление в неделя Флик описа Рафиня като играч с невероятен манталитет. "Той има динамика, която се отразява на целия отбор. Виждате, че пропусна първата си възможност в мача, но при втората беше на място, отбеляза първия гол и даде повече увереност на отбора. Това е, което той носи. Рафа на терена е много интензивен, а ние се нуждаем от това", сподели Флик.

Още: ПСЖ готви 50-милионна оферта за едно от основните оръжия на Ханзи Флик в Барселона