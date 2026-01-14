Войната в Украйна:

Без никакъв ток: Русия за малко да потопи Полша в тъмнина, твърди полски министър

Без никакъв ток: Русия за малко да потопи Полша в тъмнина, твърди полски министър

Полша обвини Русия в масирана киберата на енергийната инфраструктура на страната, която за малко да предизвика огромни проблеми с тока. Новината съобщи полският министър на дигиталните технологии Кшищоф Гавковски, пред полската медия RMF24.

Според разказа на полския министър, в края на декември, 2025 година, Полша на косъм се е разминала с изключване на тока заради руска кибератака - пълно затъмнение, така беше описана ситуацията. Това е била най-сериозната такава атака от години и Гавковски директно обвини Русия за нея.

"Не е необходимо да разполагате войски или авиация на улиците на Полша, или за да летят самолети, или за да взлязат танкове на територията на страната, тъй като цифровата военна техника вече е тук", коментира полският министър.

Хибридната война, която Русия води срещу Запада, гори от много години, далеч преди руският диктатор Владимир Путин да нареди на армията си да нахлуе в Украйна.

