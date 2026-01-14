Лайфстайл:

Накъде ще тръгнете гренландци - към нас или към Русия: Белият дом с нова провокация

В официалния профил на Белия дом в социалната мрежа Х бе публикувано ново изображение, което може да се разглежда като провокация - два кучешки впряга с националното знаме на Гренландия и пред тях два възможни пътя, единият от които води към САЩ, а другият към Русия и Китай.

Изображението е придружено с надпис: "По кой път ще тръгнете, гренландци?"

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще получи арктическия остров било то по лесния или по трудния начин, в противен случай ще го получат Русия или Китай, а той не желае да има такива съседи. Също така преди дни Тръмп заяви, че защитата на Гренландия "се състои от два кучешки впряга".

Медведев също не спи и пуска пост след пост

Междувременно вездесъщият Дмитрий Медведев, бивш президент и премиер, а понастоящем заместник-председател на Съвета на Русия, побърза отново да се изкаже като попита в Х какво изобщо би могла да направи Дания, за да защити острова от САЩ.

"Галският петел е пропял, че ако суверенитетът на Дания бъде засегнат, последствията ще бъдат безпрецедентни. О, какво ще направят?! Ще отвлекат президента? Ще атакуват САЩ с ядрена бомба? Разбира се, че не. Просто ще се насер.т от страх и ще се откажат от Гренландия. И това ще стане чудесен европейски прецедент."

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Дмитрий Медведев САЩ Гренландия Белият дом
