Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си

Германия предлага Европейски съюз на две скорости, за да се улесни гъвкаво вземане на решения при геополитически сътресения. Идеята е била обсъдена на ниво министри чрез видеоконферентна връзка с представители на Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия. Идеята на Берлин е ключови проекти да се реализират без съгласието на всички страни членки.

Предложението идва след подигравки от амдинистрацията на Доналд Тръмп за бавното вземане на решения в ЕС. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. В рамките на конференция в Брюксел, посветена на европейската отбрана, еврокомисар Андрюс Кубилюс призова повече решения в Европа да се вземат съвместно, а не на национално равнище.

"САЩ ще останат партньор и съюзник на Европа, но трябва да се съобразим с новата реалност. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон. Това означава, че трябва да направим крачка напред. В историята няма велика сила, която да е преотстъпила оцеляването си и да е оцеляла. Сега, когато Съединените щати насочват вниманието си към чужбина и извън Европа, НАТО трябва да стане по-европейска, за да запази силата си", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.