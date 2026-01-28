Войната в Украйна:

Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си

28 януари 2026, 20:40 часа 154 прочитания 0 коментара
Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си

Германия предлага Европейски съюз на две скорости, за да се улесни гъвкаво вземане на решения при геополитически сътресения. Идеята е била обсъдена на ниво министри чрез видеоконферентна връзка с представители на Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия. Идеята на Берлин е ключови проекти да се реализират без съгласието на всички страни членки.

Още: За да няма повече орбановци: Топ дипломатът на ЕС предлага промяна в гласуванията (ВИДЕО)

Предложението идва след подигравки от амдинистрацията на Доналд Тръмп за бавното вземане на решения в ЕС. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. В рамките на конференция в Брюксел, посветена на европейската отбрана, еврокомисар Андрюс Кубилюс призова повече решения в Европа да се вземат съвместно, а не на национално равнище.

Още: Калас: Новите американски мита са в полза на Китай и Русия

"САЩ ще останат партньор и съюзник на Европа, но трябва да се съобразим с новата реалност. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон. Това означава, че трябва да направим крачка напред. В историята няма велика сила, която да е преотстъпила оцеляването си и да е оцеляла. Сега, когато Съединените щати насочват вниманието си към чужбина и извън Европа, НАТО трябва да стане по-европейска, за да запази силата си", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
НАТО Европа на две скорости Кая Калас война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес