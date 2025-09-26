Кая Калас отвърна на Тръмп: Европа не може сама да носи Украйна на гърба си

Европа не носи сама отговорността да помогне на Украйна да сложи край на войната с Русия, предупреди ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас. В кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк бившият естонски премиер каза следното за американския президент Доналд Тръмп: "Той беше този, който обеща да спре убийствата, така че това не може да бъде наша отговорност". Коментарите ѝ идват в момент, в който Украйна и нейните съюзници се опитват да разгадаят значението на внезапната промяна в позицията на републиканеца по отношение на войната.

"Няма НАТО без САЩ"

В публикация в Truth Social по-рано тази седмица Тръмп написа, че вярва, че Киев "е в състояние да се бори и да ВЪРНЕ цяла Украйна в нейния първоначален вид". Той добави, че това ще стане с подкрепата на Европейския съюз и НАТО, които "могат да правят, каквото искат" с американските оръжия.

Докато много европейски официални лица приветстваха по-подкрепящия тон към Украйна, някои предупредиха, че Тръмп може да намеква, че възнамерява да оттегли американското участие и да освободи Вашингтон от отговорност.

НАТО не съществува без САЩ, заяви Калас в интервю за Politico. "Америка е най-големият съюзник в НАТО. Така че, когато говорим за това, което НАТО трябва да направи, това означава и какво трябва да направи Америка", каза тя.

Проблемът "Унгария и Словакия"

Тръмп наскоро оказа натиск върху страните от Алианса да спрат напълно вноса на руски петрол и газ и постави това като условие за Вашингтон да продължи с налагането на собствени тарифи или санкции срещу Москва. Слабото звено в случая са Унгария и Словакия - поредното "не" дойде от унгарския премиер Виктор Орбан, който настоява, че страната му не може да се откаже от руския петрол. Той предупреждава, че без него „стотици хиляди семейства ще бъдат разорени“, а БВП може да спадне с 4%. Орбан твърди, че Унгария няма реални алтернативи на тръбопроводите от съветската епоха.

Вашингтон има роля в убеждаването на Унгария и Словакия да прекъснат зависимостта си, подчерта Калас и добави, че САЩ имат влияние върху тези страни. Тя се позова на телефонния разговор между Тръмп и Орбан - той бил положителна стъпка.

Путин "злоупотребява" с добрата воля на САЩ

Докато висши членове на екипа на Тръмп като държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф твърдят, че налагането на санкции на Русия може да застраши способността ѝ да преговаря, Москва не е подходила към тези преговори с „добра воля“, каза Кая Калас. „Разбирам какво казват американците – че не могат да окажат натиск върху Русия, защото това би затворило каналите за комуникация, които имат с Русия, а те са единствените, които посредничат в това“. Но положителните жестове от страна на САЩ не са дали резултати, подчерта тя.

„Вие идвате с добри намерения, предлагате всичко това, за да седне (Русия) на масата за преговори, но всъщност те само ескалират ситуацията. ... Путин злоупотребява с тази добра воля. Сега въпросът е какво да правим с това", допълни Калас.

Кая Калас: "Путин ни тества, за да види докъде може да стигне"

В интервюто тя коментира и дроновете, които затвориха 4 датски летища в сряда срещу четвъртък, както и повторно затвориха летище Олборг в четвъртък срещу петък. Калас смята, че това е руска провокация, включително думите на руския външен министър Сергей Лавров, че ЕС и НАТО на практика обявили "война" на Москва.

„Путин ни тества, за да види докъде може да стигне. Иска да види реакцията ни“, каза Калас за нарушенията на въздушното пространство. Докато лидерите на НАТО искат да отговорят решително, за да възпрат бъдещи руски набези, Москва също се опитва да подхрани тревогата в страните членки. „Ако реакцията ви е прекалено силна, това също има ефект върху нашите общества“, каза тя и добави, че гражданите са притеснени от разширяването на войната на тяхна територия. „Така че това е балансът, който лидерите трябва да постигнат, без да подклаждат страха в нашето общество".

Калас също се изказа в подкрепа на мобилизирането на замразените руски активи, за да се помогне на Украйна преди дискусиите между министрите на финансите от Г-7, планирани за 1 октомври. „Ако разбирането е, че никой от присъстващите на масата не може да си представи, че възстановяването на Украйна ще се финансира от джобовете на нашите данъкоплатци, тогава трябва да намерим решения. Русия трябва да плати за щетите, които е нанесла“, смята Кая Калас.

